NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

febrero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
España se suma a naciones como Grecia, Australia, Francia y Dinamarca, las cuales también han creado leyes por medio de las cuales buscan una regulación eficaz y estricta de las redes sociales.

En medio de su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que en Dubái, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que en su país se implementará la prohibición de redes sociales a menores de 16 años, una medida que hace parte de las cinco acciones que ejecutará el gobierno español para combatir el abuso de las plataformas digitales.

“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, indicó Sánchez.

Dentro de las normativas, España tiene contemplado cambiar la ley, por medio de la cual se buscará responsabilizar de manera legal y directa a los directivos de las diversas plataformas debido a las altas y frecuentes infracciones recurrentes de estos sitios web.

Como segunda medida, el gobierno español indicó que la manipulación de algoritmos y la difusión de contenido ilegal serán considerados como un delito penal.

Asimismo, señaló que se implementará un sistema de rastreo por medio del cual busca identificar y exponer cómo las plataformas digitales se convierten en mecanismo de polarización y odio.

La cuarta acción, y no menos importante, es la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años, motivo por el cual exigirá a las plataformas implementen medidas efectivas que permitan la verificación real de la edad.

Frente a esta medida, el presidente de España, Pedro Sánchez, fue muy enfático en señalar: "Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos (...) Ya no lo aceptaremos”.

Por último, el mandatario español manifestó que su gobierno trabajará de manera articulada con la fiscalía con la intención de investigar las infracciones que cometan redes sociales como “Grok, TikTok e Instagram”.

De esta manera, España se suma a otros cinco países de Europa, como lo son Grecia, Francia, Australia y Dinamarca quienes integran la “Coalición de los Digitalmente Dispuestos”, por medio de la cual estas naciones buscan se ejecute de manera eficaz la regulación de las redes sociales especialmente en menores de edad nivel internacional.

