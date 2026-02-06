Estos artistas latinos, incluidos Gustavo Dudamel y Shakira, brillaron en Super Bowl antes que Bad Bunny este domingo

El espectáculo de Bad Bunny este domingo en el icónico escenario del Super Bowl será el primero principalmente en español, sin embargo, una colección de figuras latinas brilló antes que el puertorriqueño en la final de la liga de fútbol americano.

El Super Bowl, cabe resaltar, no es solo la final de la National Football League (NFL), sino que constituye el evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los mayores espectáculos a nivel global.

En la edición de este año, los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en Santa Clara, California, y 'Benito' será el encargado de realizar el espectáculo de medio tiempo.

Estas son algunas de las figuras con raíces de la región que, desde la década de 1990, dejaron su huella en el escenario global antes que Bad Bunny:

Shakira y Jennifer López (2020)

En febrero de 2020, a semanas de que el covid-19 encerrara al mundo en casa, Shakira y Jennifer López unieron sus talentos en un exuberante show en Miami que incluyó también connotaciones políticas.

El concierto, primero protagonizado por dos mujeres latinas, fue una orgullosa celebración de la diversidad en un clima que ya era crecientemente hostil hacia los migrantes en Estados Unidos, donde Donald Trump estaba a meses de terminar su primera presidencia (2017-2021).

"¡Hola Miami!", saludó en español la colombiana Shakira al arranque de un recital con mensajes de reivindicación para diversos colectivos como los Dreamers, los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos.

J-Lo también honró sus orígenes al lucir una capa de plumas que tenía de un lado la bandera estadounidense y del otro la puertorriqueña, que mostró cuando su hija entonaba "Born in the USA" de Bruce Springsteen.

El propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin, cabe resaltar, se sumaron como invitados al espectáculo que hizo vibrar el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, al norte de Miami (Florida).

Gustavo Dudamel (2016)

El reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel fue un invitado especial de la edición 50 del Super Bowl, liderada por Coldplay, que tuvo la misma sede que la de este domingo, el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El venezolano, dirigiendo a la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), le dio el toque sinfónico al espectáculo de la popular banda británica, al que se unieron también Beyoncé y Bruno Mars.

Gloria Estefan (1992 y 1999)

La emblemática cantante fue una de las celebridades de alcance mundial que ayudó a realzar la relevancia del evento.

La primera presentación de la artista cubano-estadounidense fue en 1992, antes de que el espectáculo adoptara el formato actual y su popularidad alcanzara la del propio partido por el título de la NFL.

En el invierno de Mineápolis, Estefan le puso ritmo a un espectáculo temático en el que estuvo acompañada de bailarines y patinadores olímpicos.

En 1999 regresó para una celebración de salsa y soul en Miami en la que compartió la tarima con Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy.

Arturo Sandoval (1995)

El reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval ofreció una memorable contribución al recital de 1995 de Tony Bennett, Patti LaBelle y el grupo Miami Sound Machine.

En el espectáculo, titulado "Indiana Jones y el Templo del Ojo Prohibido", Sandoval interpretó un solo de trompeta durante la versión de Bennett del clásico de Duke Ellington "Caravan".