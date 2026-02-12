NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Pete Hegseth

"Debemos estar unidos": El secretario de Guerra, Pete Hegseth, llamó a la unidad militar de 34 países para enfrentar amenazas en el hemisferio occidental

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Guerra, Pete Hegseth | Foto EFE
Secretario de Guerra, Pete Hegseth | Foto EFE
En su sesión reiteró que traficar “drogas mortales” a Estados Unidos tiene una consecuencia mortal la cual es “su muerte”.

Este jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los jefes de defensa y altos líderes militares de 34 países del hemisferio occidental que se unan en la disuasión de los “malos actores” que ya están operando en la región.

o

Esta petición se dio en la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental. El evento se centró en la operación regional en materia de seguridad contra el narcoterrorismo y otras empresas criminales.

Al mismo tiempo se analizaron las prioridades de seguridad comunes entre aliados y naciones asociadas.

En la reunión Hegseth comenzó reiterando que “nosotros, al igual que ustedes, queremos y lograremos una paz permanente en el hemisferio”.

Para lograrlo, el secretario de Guerra dijo que “tenemos que estar unidos”. “Trabajemos juntos con nuestras fuerzas armadas: ejercicios, entrenamiento, operaciones, inteligencia, acceso, bases y sobrevuelos”.

Además, aseguró que bajo el liderazgo de Donald Trump está “firmando, restableciendo y haciendo cumplir el corolario Trump de la Doctrina Monroe”.

“Es de sentido común: restaurar el poder y la fortaleza estadounidenses en nuestro hemisferio a través de prioridades compartidas, intereses comunes y vínculos con nuestros socios contra nuestros adversarios”, explicó Hegseth.

Por otro lado, resaltó la Operación Lanza del Sur, la cual “ha restablecido la disuasión contra los carteles narcoterroristas que se lucran envenenando a estadounidenses y asesinando a nuestra gente y a la suya”.

Con firmeza, dijo que “los narcotraficantes saben que el verdadero costo de inundar nuestro país con drogas mortales es su muerte: un verdadero elemento disuasorio”.

A su vez, destacó el éxito de la misión del 3 de enero, donde las fuerzas estadunidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

o

“La Operación Resolución Absoluta demostró, una vez más, la valentía, la habilidad y la capacidad de los mejores de Estados Unidos: nuestros combatientes”, detalló.

Finalmente, terminando su sesión concluyó que “necesitamos fortalecer lazos de colaboración para superar los desafíos a nuestra seguridad y soberanía”, y agregó que “así como dirían, podremos hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Estados Unidos

Narcotráfico

Drogas

Operación Lanza del Sur

América

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Aterrizaje de los astronautas | Foto NASA
Astronautas

Astronautas de la NASA evacuados del espacio revelan la poderosa herramienta que les permitió detectar un problema médico crítico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Corona robada en el museo de Louvre - AFP
Museo

Revelan fotografías que muestran cómo quedó la corona de oro, esmeralda y diamantes que fue dañada en el robo del Louvre; será restaurada "sin necesidad de reconstrucción"

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia - Foto: EFE
Groenlandia

Primer ministro de Groenlandia dice no conocer el contenido del acuerdo entre Trump y el secretario de la OTAN

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Aterrizaje de los astronautas | Foto NASA
Astronautas

Astronautas de la NASA evacuados del espacio revelan la poderosa herramienta que les permitió detectar un problema médico crítico

Elecciones en Costa Rica - AFP
Elecciones en Costa Rica

Avanzan las elecciones en Costa Rica: el país elige presidente y Asamblea Legislativa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre