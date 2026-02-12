"Debemos estar unidos": El secretario de Guerra, Pete Hegseth, llamó a la unidad militar de 34 países para enfrentar amenazas en el hemisferio occidental

Este jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los jefes de defensa y altos líderes militares de 34 países del hemisferio occidental que se unan en la disuasión de los “malos actores” que ya están operando en la región.

Esta petición se dio en la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental. El evento se centró en la operación regional en materia de seguridad contra el narcoterrorismo y otras empresas criminales.

Al mismo tiempo se analizaron las prioridades de seguridad comunes entre aliados y naciones asociadas.

En la reunión Hegseth comenzó reiterando que “nosotros, al igual que ustedes, queremos y lograremos una paz permanente en el hemisferio”.

Para lograrlo, el secretario de Guerra dijo que “tenemos que estar unidos”. “Trabajemos juntos con nuestras fuerzas armadas: ejercicios, entrenamiento, operaciones, inteligencia, acceso, bases y sobrevuelos”.

Además, aseguró que bajo el liderazgo de Donald Trump está “firmando, restableciendo y haciendo cumplir el corolario Trump de la Doctrina Monroe”.

“Es de sentido común: restaurar el poder y la fortaleza estadounidenses en nuestro hemisferio a través de prioridades compartidas, intereses comunes y vínculos con nuestros socios contra nuestros adversarios”, explicó Hegseth.

Por otro lado, resaltó la Operación Lanza del Sur, la cual “ha restablecido la disuasión contra los carteles narcoterroristas que se lucran envenenando a estadounidenses y asesinando a nuestra gente y a la suya”.

Con firmeza, dijo que “los narcotraficantes saben que el verdadero costo de inundar nuestro país con drogas mortales es su muerte: un verdadero elemento disuasorio”.

A su vez, destacó el éxito de la misión del 3 de enero, donde las fuerzas estadunidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

“La Operación Resolución Absoluta demostró, una vez más, la valentía, la habilidad y la capacidad de los mejores de Estados Unidos: nuestros combatientes”, detalló.

Finalmente, terminando su sesión concluyó que “necesitamos fortalecer lazos de colaboración para superar los desafíos a nuestra seguridad y soberanía”, y agregó que “así como dirían, podremos hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”.