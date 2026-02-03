Barcelona hace oficial su candidatura para que el Camp Nou sea sede de la final de la Champions League de 2029

Este martes se conoció que el Barcelona hizo oficial su voluntad de postular su mítico estadio Camp Nou para que sea la sede de la final de la Champions League de 2029.

Según expresó el club blaugrana en su comunicado propone tanto a la ciudad como al estadio para albergar la cita al torneo más importante del fútbol europeo.

El Barça señaló que su postulación quiere contar con la "homologación y aprobación por parte de la UEFA, y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de anfitriona y coorganizadora".

"Este proceso se enmarca en una fase preliminar de análisis y valoración. El Club y las instituciones implicadas han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos", añade el texto.

El escrito finaliza diciendo: "La formalización de la candidatura definitiva y la entrega del dossier completo, con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de la Final, está prevista para principios de junio de 2026".

El mítico estadio Camp Nou continúa en plena renovación para ampliar la grada hasta los 105.000 espectadores y se prevé que las obras terminen en su totalidad en 2028, un año antes de la final.

Además, el 2029 tiene otro aliciente: se cumplirán treinta años de la última final de la Liga de Campeones que se disputó en el coliseo azulgrana.

Entonces, el 26 de mayo de 1999, el Manchester United se impuso en un dramático partido por 2-1 al Bayern Múnich, con una remontada en los últimos minutos.