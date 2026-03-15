Delcy Rodríguez “está utilizando la conversación que sostuvo en Colombia para alzar la voz en Washington”: experta

Mientras el régimen de Caracas anuncia nuevos negocios energéticos con Colombia, siguen las dudas sobre lo que realmente fue negociado a puerta cerrada con la cúpula del poder en Miraflores esta semana.

Delcy Rodríguez celebró la exportación de gas hacia Colombia y prometió una próxima conexión energética entre ambos países, mientras insiste en culpar a las sanciones de Estados Unidos de las limitaciones económicas que han dejado más de dos décadas de chavismo.

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Investigaciones de portales noticiosos han advertido que el negocio petrolero bajo el chavismo se ha manejado con opacidad, contratos entregados sin licitación y beneficios para empresas cercanas al poder, en un sistema diseñado para sortear sanciones y mover recursos fuera del control institucional

Entre tanto, críticos advierten que, sin instituciones independientes ni rendición de cuentas, cualquier nuevo acuerdo energético con el régimen venezolano podría terminar envuelto en el mismo manto de secrecía que por años ha rodeado a PDVSA y al chavismo

Maibort Petit, politóloga venezolana y periodista de investigación, se conectó con La Tarde de NTN24 para hablar al respecto y aseveró: “Ellos están jugando con el posicionamiento que tiene tanto la industria como Venezuela para Estados Unidos y en ese sentido vemos en las palabras de Delcy tratar de manipular y de alguna forma obligar al gobierno de Estados Unidos levantar las sanciones”.

“Ella está utilizando la conversación que sostuvo en Colombia para alzar la voz en Washington. Creo que es un movimiento, presionar al gobierno de Estados Unidos para lograr el levantamiento de sanciones. Creo que es una herramienta más del régimen”, complementó la experta.