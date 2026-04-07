La AIE advierte un escenario “muy pesimista” y alerta sobre un posible abril "negro” en la crisis energética

Este martes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AEI) Fatih Birol, ofreció una entrevista al medio francés Le figaro, donde dijo que el escenario energético de esta temporada es “muy pesimista” respecto a el conflicto actual en Medio Oriente.

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Según su percepción, alerta que se viene un abril “negro” si no reabren durante este mes el estrecho de Ormuz, ruta marítima donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Añadió que “mientras siga cerrado, la economía mundial seguirá enfrentando muy grandes dificultades”. Asimismo, reiteró que “la única y verdadera solución es la reapertura del estrecho de Ormuz”, si no se lleva a cabo, advierte que "la economía mundial va a sufrir”.

Además, señaló que los Estados más expuestos a estas “dificultades” serán aquellos con mayor dependencia de las importaciones energéticas. “Los países en desarrollo por los precios elevados del petróleo, del gas, de la alimentación y por la aceleración de la inflación”.

“El mundo no ha vivido nunca una perturbación del aprovisionamiento energético de tal magnitud. Si se observan las tres grandes crisis petrolíferas y gasísticas pasadas, la crisis actual es más grave que las de 197311979 y 2022 juntas”, explicó.

Birol, recordó que, a mediados de marzo, la AIE ha reaccionado liberando 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros con el fin de estabilizar los mercados.

En ese contexto, destacó que se está llevando a cabo “progresivamente” y que va a continuar “en las próximas semanas” la liberación de dicho material.

Por último, dijo que en su plan de ahorro de petróleo denominado “diplomacia energética” ha mantenido un diálogo constante con los ministros de Arabia Saudí, Brasil, India y otros gobiernos.