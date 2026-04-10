Con amerizaje perfecto en el Pacífico concluye la misión Artemis II a la Luna: récords, descubrimientos y grandes imágenes

Los tripulantes de la misión Artemis II a la Luna regresó este viernes con éxito a la Tierra tras amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, con gran despliegue de la NASA y las fuerzas militares, quienes ayudarán a salir de la cápsula y los trasladarán en un helicóptero a un buque de recuperación.

En total, los astronautas de la misión Artemis II estuvieron durante 10 días en el espacio, desde el el lanzamiento el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El cohete despegó en horas de la tarde del este de Estados Unidos con cuatro motores RS-25 y propulsores sólidos. Incluso, el histórico despegue fue visto desde aviones comerciales cuyos pasajeros captaron con nitidez.

Los astronautas despertaron el pasado viernes al son de los temas "Run to the Water", de Live, y "Free", de la Zac Brown Band, informó la NASA rumbo a la Luna.

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Su travesía ha sido rica en hitos y ha dado lugar a impresionantes y cautivantes imágenes.

Tres días después del despegue, los astronautas compartieron las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna.

Las imágenes fueron captadas desde una de las ventanas de la cápsula Orión tras completar la maniobra clave de inyección translunar, que permitió abandonar la órbita terrestre.

En la primera imagen, la Tierra se asoma por la ventana de la cápsula. “El planeta luce un azul pálido y etéreo, con nubes blancas y reflejos de la luz solar. Aunque la Tierra solo ocupa una pequeña parte de la imagen, es, con diferencia, el objeto más brillante”, explicó la NASA.

Un día más tarde, los tripulantes de Artemis enviaron su primer mensaje: "En lo que nos echamos una pequeña siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba tan lejos", dijo Jeremy Hansen. "Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: 'Parece que vamos a estrellarnos contra ella'", añadió el astronauta.

El 5 de abril, los astronautas de la NASA pudieron vislumbrar la cara oculta de la Luna, uno de los objetivos clave de Artemis. Desde la capsula de Orion, los tripulantes contemplaron partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano.

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"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

En la noche del domingo 5 de abril y la madrugada del lunes 6, la misión en Artemis logró ingresar a la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejerció una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

A principios de esta semana, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en una misión considerada un paso clave hacia eventuales alunizajes tripulados. El hito es tal que desde el final del programa Apolo en 1972 jamás se había alcanzado tanta distancia con la Tierra.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

Desde su llegada a la superficie lunar desde la cápsula Orion, los cuatro astronautas estuvieron durante siete horas sobrevolando la Luna y observando de cerca toda su majestuosidad.

Incluso, durante el sobrevuelo estuvieron durante 40 minutos incomunicados dada la pérdida de comunicación con la Tierra mientras transitaban por la cara oculta de la Luna.

El pasado 7 de abril, la NASA dio a conocer una impresionante fotografía que muestra el atardecer de la Tierra desde Artemis II. La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

La imagen fue captada mientras la tripulación de Artemis II orbitaba la cara oculta de la Luna. Allí se observa una parte la forma esférica de la Tierra desde la Luna y algunos cráteres del satélite en primer plano.

“PUESTA DE LA TIERRA. 6 de abril de 2026. La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”, publicó la NASA.

Esta fotografía llega más de 57 años después de la célebre imagen hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise").

Cabe recordar que la legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II permitirá a la NASA probar sus sistemas para la misión de regreso a la superficie de la Luna, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

La NASA ambiciona un primer alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.

Pero los expertos esperan nuevos retrasos, ya que los alunizadores siguen en desarrollo por parte de las empresas de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.