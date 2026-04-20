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Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Teotihuacán (AFP)
Teotihuacán (AFP)
Las autoridades lograron asegurar en el sitio un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Una mujer de nacionalidad canadiense falleció este lunes en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, tras el ataque de un hombre que después se suicidó, según autoridades.

Cuatro personas más resultaron heridas por arma de fuego en el ataque en uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos del país, informó Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubican las pirámides.

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"El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado para atender la situación", señaló el Gabinete de Seguridad de México.

Según el organismo, "un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida".

Los reportes preliminares, además, señalan que, "lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica".

Las autoridades lograron asegurar en el sitio un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso:

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", señaló la mandataria.

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"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", agregó.

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