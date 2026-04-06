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Lunes, 06 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En La Tarde de NTN24, el entrevistado además aseguró que una "verdad innegable", es que "no hay presidente de la República" en Venezuela.

Una mayoría significativa de ciudadanos venezolanos considera que las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo durante este mismo año.

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Hace días, la firma Poder & Estrategia realizó una encuesta aplicada de manera presencial en hogares entre el 23 y el 29 de marzo. En dicho sondeo, el 64% de los participantes estuvo a favor de que los comicios se realicen este 2026.

El resultado reflejó una tendencia predominante en la opinión pública que respaldó la convocatoria de elecciones a corto plazo, en medio de reiteradas exigencias de distintos sectores de la oposición democrática para renovar el proceso electoral.

Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, habló sobre dicho asunto en el programa La Tarde de NTN24. "El Tribunal Supremo de Justicia no quiere que leamos la Constitución", dijo el entrevistado.

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"Hay una verdad que es innegable, no hay presidente de la República, Maduro no regresaría a Venezuela en un tiempo aproximado entre cuatro a cinco años, por lo cual en Venezuela lo que hace falta son unas elecciones presidenciales", afirmó.

A su vez, añadió: "El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya saben cuál será el resultado".

El informe antes mencionado también muestra que un 8% de los encuestados preferiría que las elecciones se celebren en el primer semestre de 2027, mientras que un 5% opta por el segundo semestre de ese mismo año.

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En menor proporción, otros consultados se inclinan por fechas más lejanas: 3% en 2028, 1% en 2029 y otro 3% en 2030.

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