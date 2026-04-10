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Viernes, 10 de abril de 2026
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Trump dice que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar más allá del control del estrecho de Ormuz

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario afirmó que los iraníes "son mejores manejando las noticias falsas y las 'relaciones públicas' que luchando".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", explicó Trump en su plataforma Truth Social.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!" advirtió, antes del inicio de discusiones de paz en Pakistán.

En otro mensaje en redes sociales, el mandatario afirmó que los iraníes “son mejores manejando las noticias falsas y las 'relaciones públicas' que luchando".

El control del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo mundial, será el eje de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán el sábado.

Irán y Estados Unidos anunciaron la reapertura del crucial estrecho tras la tregua de dos semanas declarada el martes, pero las amenazas de Teherán han provocado que muy pocos barcos lo atraviesen.

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Trump afirmó el jueves que Irán estaba gestionando de forma deficiente el paso del petróleo por la vía marítima.

Asimismo, declaró al New York Post que los buques de guerra de EE. UU. están siendo reabastecidos de armamento para atacar a Irán si las negociaciones fracasan.

“Estamos preparando un reinicio. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que usamos anteriormente y que los destrozamos”, dijo. “Y si no llegamos a un acuerdo, las usaremos, y las usaremos con mucha eficacia”, agregó.

Cabe señalar que el vicepresidente JD Vance viajó a Islamabad este viernes para encabezar la delegación de EE. UU. en las conversaciones de este fin de semana con Irán, advirtiendo a Teherán que no intente manipular a Washington.

"Vamos a intentar tener una negociación constructiva", declaró Vance a la prensa antes de despegar de la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, sin duda estaremos dispuestos a tenderles la mano. Si intentan manipularnos, se encontrarán con que nuestro equipo negociador no es receptivo", agregó.

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