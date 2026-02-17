Delcy Rodríguez propone desde Venezuela "una negociación de buena fe" con Guyana sobre el Esequibo

La encargada del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso “una negociación de buena fe” con Guyana sobre el disputado territorio del Esequibo.

En el marco de la conmemoración del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, Rodríguez dijo que dicho tratado internacional es la única vía para “alcanzar una solución mutuamente aceptable”.

VEA TAMBIÉN Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta o

Rodríguez, quien está al frente del régimen tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, aseguró que “Venezuela ha demostrado su absoluto compromiso con el cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, procurando de buena fe y de manera sostenida una solución política y negociada de la controversia territorial”.

“Este tratado internacional, debidamente depositado en la Organización de Naciones Unidas, sepultó la discusión sobre la validez o la invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y estableció la obligación de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana de poner fin a la controversia territorial”, detalla en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen o

Y señaló que “Guyana ha violentado y desconocido el Acuerdo de Ginebra, frustrando de mala fe los procesos de buenos oficios y procurando obtener títulos territoriales que nunca ha poseído, a través de una írrita demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, que carece de jurisdicción para dirimir esta controversia”.

En el comunicado, que fue publicado mediante las redes sociales, Rodríguez dijo que Venezuela “jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos” sobre el Esequibo.

Concluyó diciendo que el “único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe, para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra”.