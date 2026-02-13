Donald Trump considera que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar”

Este viernes, tras confirmar el envío del portaviones 'Gerald Ford' desde el Caribe hacia Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que un cambio de régimen en Irán significaría una gran noticia para la República Islámica.

"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", expresó Trump a los periodistas presentes en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, sobre un "cambio de régimen" en Irán.

De acuerdo con el mandatario, este régimen lleva más de cuatro décadas causando mucho daño. “Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan. Esto lleva mucho tiempo sucediendo, así que veamos qué pasa”, dijo.

Al ser consultado sobre el nombre de las personas que podrían encaminar y liderar Teherán ante un posible cambio de poder en la nación islámica. “No quiero hablar de eso. Hay gente”, indicó el presidente norteamericano.

Asimismo, tras confirmar que pronto será el envío del portaviones 'Gerald Ford' hacia aguas de Oriente Medio con la intención de imponer un “poder tremendo” hacia este régimen.

De igual manera, el mandatario, que se ha caracterizado por cumplir amenazas en escenarios como el que dio la captura con el dictador venezolano Nicolás Maduro, señaló que "en caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos".

El presidente Trump, cabe resaltar, ya había mencionado durante la semana que estaba considerando enviar un segundo portaviones a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

Además, el mandatario republicano manifestó el pasado jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse uno durante los próximos meses.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", expresó Trump a los periodistas.