NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Donald Trump

Donald Trump considera que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar”

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump presidente de EE. UU, - Foto: AFP
Donald Trump presidente de EE. UU, - Foto: AFP
De acuerdo con el mandatario de los republicanos, este régimen lleva más de cuatro décadas causando mucho daño.

Este viernes, tras confirmar el envío del portaviones 'Gerald Ford' desde el Caribe hacia Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que un cambio de régimen en Irán significaría una gran noticia para la República Islámica.

o

"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", expresó Trump a los periodistas presentes en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, sobre un "cambio de régimen" en Irán.

De acuerdo con el mandatario, este régimen lleva más de cuatro décadas causando mucho daño. “Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan. Esto lleva mucho tiempo sucediendo, así que veamos qué pasa”, dijo.

Al ser consultado sobre el nombre de las personas que podrían encaminar y liderar Teherán ante un posible cambio de poder en la nación islámica. “No quiero hablar de eso. Hay gente”, indicó el presidente norteamericano.

Asimismo, tras confirmar que pronto será el envío del portaviones 'Gerald Ford' hacia aguas de Oriente Medio con la intención de imponer un “poder tremendo” hacia este régimen.

De igual manera, el mandatario, que se ha caracterizado por cumplir amenazas en escenarios como el que dio la captura con el dictador venezolano Nicolás Maduro, señaló que "en caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos".

El presidente Trump, cabe resaltar, ya había mencionado durante la semana que estaba considerando enviar un segundo portaviones a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

o

Además, el mandatario republicano manifestó el pasado jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse uno durante los próximos meses.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", expresó Trump a los periodistas.

Temas relacionados:

Donald Trump

Irán - EEUU

Régimen

Portaviones

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Premios Grammy 2024 - Foto de EFE
Premios Grammy

Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026

Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Novak Djokovic en Australia. (AFP)
Novak Djokovic

Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Globo de fiesta - Foto Canva de referencia/ Dron - Foto EFE de referencia
Drones

Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Jesús Armas | Foto AFP
Presos políticos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre