"Cuatro narco-terroristas fueron abatidos": nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha en el Pacífico

Este martes el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque a una embarcación cargada con drogas en el Pacífico, como parte de la Operación Lanza del Sur, ordenada por el presidente Donald Trump.

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Pese a que la destrucción de buques cargados con drogas cayó drásticamente, la operación Lanza del Sur sigue activa y el Comando Sur aún mantiene sus ojos sobre el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el norte.

"El 14 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló el comando en redes sociales.

"La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", agregó.

Asimismo, añadió que "cuatro narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción" y "no hubo bajas en las fuerzas militares de EE.UU.".

El lunes, el Comando Sur informó de un nuevo ataque contra una embarcación operada por narcotraficantes.

"Aplicando fricción sistémica total a los cárteles. El 13 de abril, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló en redes sociales el organismo militar.

Y agregó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Asimismo, el Southcom confirmó que "dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción" y no se reportaron "daños a fuerzas militares" de Estados Unidos.