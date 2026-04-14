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Martes, 14 de abril de 2026
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Comando Sur

"Cuatro narco-terroristas fueron abatidos": nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha en el Pacífico

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Pese a que la destrucción de buques cargados con drogas cayó drásticamente, la operación Lanza del Sur sigue activa.

Este martes el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque a una embarcación cargada con drogas en el Pacífico, como parte de la Operación Lanza del Sur, ordenada por el presidente Donald Trump.

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Pese a que la destrucción de buques cargados con drogas cayó drásticamente, la operación Lanza del Sur sigue activa y el Comando Sur aún mantiene sus ojos sobre el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el norte.

"El 14 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló el comando en redes sociales.

"La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", agregó.

Asimismo, añadió que "cuatro narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción" y "no hubo bajas en las fuerzas militares de EE.UU.".

El lunes, el Comando Sur informó de un nuevo ataque contra una embarcación operada por narcotraficantes.

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"Aplicando fricción sistémica total a los cárteles. El 13 de abril, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló en redes sociales el organismo militar.

Y agregó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Asimismo, el Southcom confirmó que "dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción" y no se reportaron "daños a fuerzas militares" de Estados Unidos.

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