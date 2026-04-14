"Cuatro narco-terroristas fueron abatidos": nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha en el Pacífico
Este martes el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque a una embarcación cargada con drogas en el Pacífico, como parte de la Operación Lanza del Sur, ordenada por el presidente Donald Trump.
Pese a que la destrucción de buques cargados con drogas cayó drásticamente, la operación Lanza del Sur sigue activa y el Comando Sur aún mantiene sus ojos sobre el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el norte.
"El 14 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló el comando en redes sociales.
"La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", agregó.
Asimismo, añadió que "cuatro narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción" y "no hubo bajas en las fuerzas militares de EE.UU.".
El lunes, el Comando Sur informó de un nuevo ataque contra una embarcación operada por narcotraficantes.
"Aplicando fricción sistémica total a los cárteles. El 13 de abril, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló en redes sociales el organismo militar.
Y agregó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".
Asimismo, el Southcom confirmó que "dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción" y no se reportaron "daños a fuerzas militares" de Estados Unidos.