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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Delcy Rodríguez

De torturador a miembro del gabinete del régimen: ¿Delcy Rodríguez reta a EE. UU. con el nombramiento de Gustavo González como Ministro de Defensa?

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El general retirado Antonio Rivero habló en El Informativo de NTN24.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento del general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López.

La designación ha generado preocupación internacional debido a las acusaciones que pesan sobre el militar por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Gustavo González López, conocido como "el sabueso", tiene una larga trayectoria en organismos de inteligencia venezolanos.

Según informes de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea, el general es señalado como responsable por mando de torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias y tratos crueles contra opositores políticos.

El militar dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo que ha sido denunciado por organismos internacionales como centro de represión.

También estuvo al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde donde presuntamente se ejecutaron purgas contra militares disidentes. Informes de Naciones Unidas señalan que bajo su dirección se perfeccionaron métodos de tortura física y psicológica para obtener confesiones forzadas.

El general retirado Antonio Rivero, analista militar venezolano, señaló que el nombramiento representa "un oprobio" para los cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas.

Según Rivero, el ascenso responde a la necesidad de Delcy Rodríguez de "blindarse" mediante el control represivo de los militares

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