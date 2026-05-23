"Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda": María Corina Machado ante miles de personas en histórico encuentro con la diáspora venezolana en Panamá

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, convocó a miles de personas en la capital de Panamá, desde donde se refirió a la transición de la democracia en Venezuela en medio de la multitud que pidió elecciones libres.

“Hicimos posible lo imposible porque lo hacemos a la venezolana”, dijo la galardonada con el premio Nobel de Paz.

“Nada nos detiene nos divide ni desenfoca”, subrayó.

En ese sentido, señaló que “solo hay un solo propósito: vamos a liberar a Venezuela, vamos a completar la transición hacia la democracia”.

Machado también se refirió a la nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Delcy Rodríguez se va, eso no se cuestiona ni está en duda”, indicó mientras los manifestantes gritaban “queremos votar”.

A su vez, expresó que el gran desafío “es la Venezuela que emerge” y resaltó que “este es un movimiento que tiene raíces muy profundas, humanas y espirituales”.

Machado también aseguró que no solo trabaja por una Venezuela libre, “sino una que habrá entendido esta lección con instituciones sólidas”.

“Lo que viene es monumental, piensen lo que va a significar ese día cuando Venezuela dé el paso de la libertad y miles de venezolanos regresen”, enfatizó.

Por último, señaló que “enfrentamos la etapa más compleja” y subrayó que el proceso hacia la democracia “no lo para nadie”.