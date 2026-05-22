María Corina Machado llega a Panamá para su encuentro con la comunidad venezolana: "Lo que se desarrollará en los próximos días tiene una enorme relevancia"

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, arribó en la madrugada de este viernes a Panamá, convirtiéndose en la tercera nación en la que adelante un evento en plaza pública con sus connacionales.

Durante unas breves declaraciones, Machado agradeció a todos los venezolanos que la recibieron en el aeropuerto.

“Lo que se desarrollará en los próximos días tiene una enorme relevancia y forma parte del fortalecimiento de la organización ciudadana, de la articulación política y del compromiso de la gente”, manifestó.

Machado tiene previsto reunirse con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, quien informó que el encuentro fue solicitado por la Nobel de la Paz hace al menos tres semanas.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó el presidente panameño al referirse al encuentro.

El Comando Con Venezuela dio a conocer el punto de encuentro y la hora en la que se llevará a cabo la concentración “A la venezolana” de la líder democrática con la diáspora venezolana exiliada en Panamá.

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El espacio destinado para esta cita será la “Av. Cuba, desde la calle 32 hasta la calle El Pausilipo” (Ingreso por la calle 32, a una cuadra de la estación Lotería)”, al cual los venezolanos y admiradores de María Corina podrán hacer arribo desde las 4:00 p.m.

La invitación de Comando con Venezuela para este reencuentro de la líder democrática y sus compatriotas es que lleven sus banderas; entre ellas, enmarcar un “encuentro inolvidable”.

Cabe destacar que este se convertirá en el tercer evento en plaza pública de la líder democrática de Venezuela con la diáspora, tras dejar la nación caribeña a inicios del mes de diciembre del 2025.

El primer encuentro de María Corina Machado con los venezolanos que viven en el exterior se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en Chile, nación a la que asistió como invitada de honor a la posesión del presidente José Antonio Kast.

El segundo se llevó a cabo en España durante el mes de abril, donde se dirigió a sus compatriotas desde la emblemática Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.