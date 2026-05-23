"Donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país": María Corina Machado pide desde Panamá "elecciones libres y justas" para la transición en Venezuela

María Corina Machado ya se encuentra en Panamá para un multitudinario encuentro con la diáspora venezolana en ese país.

La líder democrática y reconocida con el Nobel de Paz aseguró en rueda de prensa que el país centroamericano “ha un refugio, un consuelo para miles y miles de patriotas”.

“Son los protectores, los que tienen en custodia, el mandato, la decisión, el futuro del pueblo de Venezuela, nuestras famosas y sagradas actas”, agregó.

Sobre el proceso democrático en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la líder democrática aseguró que “este es un momento donde estamos decididos a continuar y rematar este camino lleno de obstáculos y desafíos, de imposibles que los hicimos posibles”.

“El régimen no lo vio venir, nadie lo creía posible. Cuando no te quiebran ante esa represión, te unen más”, resaltó.

“Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. La transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”, agregó.

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María Corina Machado señaló que “queremos que este plan avance, queremos coordinar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia”. “Queremos hacer una elección impecable”, subrayó.

A su vez, dio a conocer que será candidata para dichas elecciones, pero no descartó competir con otras personas incluso de la misma oposición.