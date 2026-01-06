NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Caso Jeffrey Epstein

Gobierno de EE. UU. asegura que se ha revelado menos del 1% de los documentos del caso Epstein: aún quedan millones de archivos sensibles

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de EE. UU.
El presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a fuertes críticas del partido demócrata por no haber publicado a tiempo todos los archivos relacionados con Epstein.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sigue revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El mes pasado el departamento comenzó a divulgar documentos de la investigación, que duró décadas, sobre Epstein, un millonario financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Sin embargo el Departamento no cumplió con el plazo legal de la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que le obligaba a publicarlos todos como muy tarde el 19 de diciembre.

En una carta enviada el lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que más de dos millones de documentos permanecen "en diversas fases de revisión".

Según la carta, hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

Esto después de que el Departamento de Justicia indicó que el 24 de diciembre identificó más de un millón de archivos que no estaban incluidos en su revisión inicial.

Aunque algunos de esos documentos parecen duplicados, necesitarán ser objeto de "procesamiento y deduplicación", precisa la carta.

"Queda un trabajo sustancial por hacer", señala la misiva, firmada por la fiscal general Pam Bondi y otros responsables, que también anunciaron que más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán "las próximas semanas" a revisar los documentos.

El proceso contará con la colaboración de al menos cien empleados del FBI formados en el tratamiento de "información sensible de las víctimas".

Cabe recordar que el presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a fuertes críticas del partido demócrata por no haber publicado a tiempo todos los archivos relacionados con Epstein.

La administración Trump ha defendido su gestión de los documentos, señalando la necesidad de proteger información sensible sobre las víctimas.

En la reciente carta, los responsables del Departamento de Justicia indicaron que deben revisar los documentos "manualmente" para detectar "información de identificación de las víctimas".

