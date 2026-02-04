NTN24
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Roberto Deniz, periodista de investigación de Armando.info, se pronunció sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela a confirmaron a NTN24 y Noticias RCN la captura del Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, la madrugada de este miércoles 4 de febrero a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas.

Según información publicada previamente por medios colombianos como Caracol Radio, la captura se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas.

La agencia de noticias Reuters, por su parte, también confirmó con una fuente en Estados Unidos que el operativo se realizó entre autoridades de la unión americana y venezolanas, y que Saab sería extraditado en los próximos días a Estados Unidos.

Sin embargo, la noticia aún no ha tenido confirmación oficial, mientras que sectores cercanos a Alex Saab han negado su arresto y se han declarado sorprendidos con los informes sobre su detención.

o

Para analizar este tema, Roberto Deniz, periodista de investigación de Armando.info, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló sobre la captura de Alex Saab que "aquí hay algo muy evidente y tiene que ver con la naturaleza misma del régimen" y es que "desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene una buena relación" con él porque Alex Saab "no es parte del elenco de confianza de Delcy Rodríguez".

"Si hay alguien que ha demostrado la importancia que tenía para él y su familia Alex Saab es el propio Nicolás Maduro", añadió el periodista, quien también precisó que "hizo todo Nicolás Maduro al punto de inventarse aquella historia de que el señor era un diplomático venezolano para tratar de evitar su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos y luego su juicio en Estados Unidos".

Y que "todos los negocios que hizo en Venezuela Alex Saab fueron sencillamente porque así lo quiso Nicolás Maduro. Fueron negocios de los que se lucró el propio Alex Saab, pero también la familia de Maduro".

Deniz también hizo énfasis en que "con Nicolás Maduro y Cilia Flores presos en Estados Unidos, si hay una llave que hace falta para cerrar ese caso es Alex Saab".

o

Porque Alex Saab "es la pieza de que sabe a dónde se movilizaron miles de millones de dólares de los fondos públicos venezolano, que movilizó a discreción porque así lo quiso Nicolás Maduro".

Sobre la captura también explicó que "este régimen tiene ese rasgo mafioso que hace que las decisiones trascendentales de la vida política del país se tomen de esta manera, en función de quién está alineado con quién" y que "la tragedia con esto es que si hay un país donde debe ser juzgado e investigado es en Venezuela, pero sabemos que no va a ocurrir porque la justicia ha terminado al servicio del poder político y no hay nadie que se atreva a investigarlo".

No obstante, considera que "Diosdado Cabello está apostando a simular esa unidad para no perder lo único que importa que es el poder", pero que es evidente que "luego de lo ocurrido el 3 de enero, la captura de Nicolás Maduro, debe haber a lo interno del régimen fracturas y fisuras de gente que no estaba al tanto de cuán avanzadas estas conversaciones de Delcy Rodríguez con Estados Unidos".

