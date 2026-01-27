NTN24
“Yo lo voy a lograr”, la nueva canción del cantante colombiano Donkirap dedicada especialmente para los migrantes

enero 27, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El artista colombiano Donkirap recuerda el impacto de “Estamos Melos” y lanza “Yo lo voy a lograr”, un tema marcado por la perseverancia y la experiencia migrante.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el artista Edison Marténez, conocido artísticamente como “Donkirap”, recorrió las calles de Nueva York para reflexionar sobre su trayectoria musical, un camino que lo ha llevado a obtener importantes reconocimientos a nivel internacional.

o

Donkirap es un cantante colombiano, oriundo del municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó. Al recordar sus inicios, explicó que su acercamiento a la música fue natural y temprano. “Yo llegué a la música prácticamente, y la música llegó a mí, porque desde muy niño mi abuelo me llevo al barrio obrero”.

Ahí, es ese lugar, esa época, “empezamos con los amigos a improvisar, a cantar y a crear melodías”, comentó el artista.

No obstante, destacó uno de los hitos más importantes de su carrera con la canción “Estamos Melos, un tema que fue elegido por la Selección Colombia como canción oficial durante el mundial 2018”, explicó.

De acuerdo con Donkirap, el tema conectó rápidamente con el público por su energía positiva. “Fue una canción que le dio esa vibra a la gente, y luego un DJ hizo la versión en salsa choque”, aclaró.

Esa adaptación impulsó aún más su alcance internacional, puesto que “la canción ya estaba pegada en el mapa con su versión original, pero la versión salsa choque nos llevó a España, japón y otros países donde ese género gusta mucho. Fue una bendición”, agregó.

o

El impacto también se vio reforzado por la conexión con el baile, Donkirap explicó que “la vibra con los bailarines es total; cada vez que cantamos, la bailamos. La versión salsa choque fue un boom porque el genero provoca ganas de moverse y bailar”.

De esa manera, ahora, Donkirap presenta su nuevo proyecto musical denominado "Yo lo voy a lograr”, una composición inspirada en su propia historia de vida. “Es una canción que motiva a mucha gente, especialmente a los inmigrantes que salen de sus casas buscando un sueño, sacrificando momentos y fechas espaciales lejos de su familia para hacerlo realidad”, concluyó

