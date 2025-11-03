NTN24
Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Mientras tanto, el ejército ruso logró avances constantes en Ucrania en octubre, y centró sus ataques en la región oriental de Donetsk.

El uso de mercenarios en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional, sin embargo, el régimen cubano se ha convertido en uno de los principales facilitadores de combatientes extranjeros al servicio de Rusia, cobrando, según denuncias, una comisión por cada recluta enviado al frente.

En paralelo, en Miami, la Asamblea de Resistencia Cubana confirma que al menos tres cubanos están detenidos y enfrentarán juicio por crímenes de guerra y advierte que grupos de la guerrilla colombiana también estarían combatiendo junto al ejército ruso, ampliando así el alcance hemisférico del conflicto.

Mientras tanto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, a pocos meses de cumplir 4 años, continúa en un punto álgido.

El envío de mercenarios cubanos, que no es nuevo, concuerda con los avances del Ejército ruso sobre suelo ucraniano.

Rusia controla ahora el 81% de la región de Donetsk, que afirma haber anexionado y por cuyo control lucha.

Moscú exigió a Ucrania que retire sus tropas de allí, así como de las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, como condición previa para mantener conversaciones de paz, lo que Kiev calificó de inadmisible.

