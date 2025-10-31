NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
La directora del Departamento de Información y Prensa y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, se pronunció sobre Venezuela y dejó claro el apoyo del Gobierno de Vladimir Putin hacia el régimen de Maduro.

“Apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional”, dijo Zajárova en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Caribe.

Y agregó, en una evidente amenaza hacia Estados Unidos: “Estamos preparados para responder adecuadamente a las solicitudes de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes”.

Asimismo, desde Rusia pidieron a Estados Unidos “respetar la ley” a la hora de realizar actividades militares cerca de Venezuela, esto en relación a los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones cargadas de droga en el mar Caribe.

Otra figura del Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov, instó a las partes a que las disputas “sean resueltas de acuerdo con el Derecho Internacional” señaló que Venezuela es “un país soberano”.

“Venezuela es un país soberano y, en cualquier caso, hay que proceder teniendo en cuenta esa premisa y el hecho de que todo lo que pasa a su alrededor debe cumplir el espíritu del derecho internacional y adherirse a la norma”, señaló.

Este anuncio ocurre, además, cuando la Organización de Naciones Unidas se pronunció sobre el operativo del Gobierno de Estados Unidos aguas del sur del continente e instó a la administración Trump a detener los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas, embarcaciones usadas para transportar droga desde el sur hacia el norte de América.

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El funcionario, además, calificó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales".

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

