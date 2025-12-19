Departamento de Justicia de EE. UU. comienza a revelar primeros archivos del caso Epstein con fotografías de figuras públicas nunca antes vistas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar este viernes los registros de sus investigaciones sobre el caso explosivo del delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, en los que aparecen varias figuras públicas.

Entre los archivos desclasificados, hay numerosas fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras personalidades, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en el círculo social de Epstein.

Entre las fotografías nunca antes vistas se incluye una de Clinton, de aspecto juvenil, descansando en un jacuzzi; parte de la imagen aparece oculta por un rectángulo rígido.

Archivos caso Epstein - Foto: EFE

En otra, Clinton nada junto a una mujer de cabello oscuro que parece ser cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En uno de los archivos aparecen siete páginas que enumeran 254 masajistas, pero que tienen todos los nombres enterrados bajo gruesas barras negras junto a la nota: "redactado para proteger la información de las posibles víctimas".

Archivos caso Epstein - Foto: EFE

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los vínculos íntimos del financiero Epstein con ricos, famosos y poderosos.

Al menos un archivo contiene docenas de imágenes censuradas de figuras desnudas o con poca ropa. Otras muestran a Epstein y a sus acompañantes, con el rostro oculto, posando con armas de fuego.

La Casa Blanca no perdió tiempo en aprovechar las apariciones de Clinton. "¡El astuto Willy! Bill Clinton simplemente relajado, sin preocupaciones. Lo que no sabía es que...", publicó el director de comunicaciones, Steven Cheung, en X. "¡Dios mío!", añadió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Archivos caso Epstein - Foto: AFP

Pero los demócratas expresaron su frustración porque la publicación estuvo muy lejos de lo que exige la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, que exige que el expediente completo del gobierno esté listo el viernes, limitado únicamente por preocupaciones legales y de privacidad de las víctimas.

"Este conjunto de documentos con abundantes censuras publicado hoy por el Departamento de Justicia es sólo una fracción de todo el conjunto de pruebas", dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

La simple publicación de una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley. Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas.

Trump, otrora amigo cercano de Epstein, luchó durante meses para bloquear la divulgación de registros vinculados a la investigación del delincuente, quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

El presidente republicano finalmente cedió ante la creciente presión del Congreso, incluidos miembros de su propio partido, y firmó una ley el mes pasado que obliga a la publicación de los materiales antes del viernes.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que se publicarían varios cientos de miles de documentos el día límite y que se publicarían muchos más en las próximas semanas.

Los fiscales conservan la facultad discrecional de retener material vinculado a investigaciones activas, y Blanche dijo que los archivos también habían sido redactados para proteger las identidades de los cientos de víctimas de Epstein.

Durante la campaña, Trump prometió publicar todos los archivos. Sin embargo, tras regresar a la presidencia, desestimó la iniciativa de transparencia calificándola de "engaño demócrata".

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia de Trump provocaron una tormenta política con un memorando que declaraba que no habría más revelaciones de la investigación de Epstein y que la legendaria "lista de clientes" del financista no existía.

Trump luego libró una lucha contra la iniciativa del Congreso de hacer públicos los registros antes de ceder.

La exnovia de Epstein, Maxwell, sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes, un hecho que alimenta las sospechas de encubrimiento entre los partidarios de Trump.

Maxwell, de 63 años, está cumpliendo una condena de 20 años por reclutar niñas menores de edad para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio