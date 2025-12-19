NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Caso Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de EE. UU. comienza a revelar primeros archivos del caso Epstein con fotografías de figuras públicas nunca antes vistas

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Archivos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein - Foto: AFP
Archivos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein - Foto: AFP
Entre los archivos desclasificados, hay numerosas fotografías que muestran a varios personajes de la política y el espectáculo norteamericano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar este viernes los registros de sus investigaciones sobre el caso explosivo del delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, en los que aparecen varias figuras públicas.

Entre los archivos desclasificados, hay numerosas fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras personalidades, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en el círculo social de Epstein.

Entre las fotografías nunca antes vistas se incluye una de Clinton, de aspecto juvenil, descansando en un jacuzzi; parte de la imagen aparece oculta por un rectángulo rígido.

Archivos caso Epstein - Foto: EFE
Archivos caso Epstein - Foto: EFE
o

En otra, Clinton nada junto a una mujer de cabello oscuro que parece ser cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En uno de los archivos aparecen siete páginas que enumeran 254 masajistas, pero que tienen todos los nombres enterrados bajo gruesas barras negras junto a la nota: "redactado para proteger la información de las posibles víctimas".

Archivos caso Epstein - Foto: EFE
Archivos caso Epstein - Foto: EFE

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los vínculos íntimos del financiero Epstein con ricos, famosos y poderosos.

Al menos un archivo contiene docenas de imágenes censuradas de figuras desnudas o con poca ropa. Otras muestran a Epstein y a sus acompañantes, con el rostro oculto, posando con armas de fuego.

La Casa Blanca no perdió tiempo en aprovechar las apariciones de Clinton. "¡El astuto Willy! Bill Clinton simplemente relajado, sin preocupaciones. Lo que no sabía es que...", publicó el director de comunicaciones, Steven Cheung, en X. "¡Dios mío!", añadió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Archivos caso Epstein - Foto: AFP
Archivos caso Epstein - Foto: AFP

Pero los demócratas expresaron su frustración porque la publicación estuvo muy lejos de lo que exige la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, que exige que el expediente completo del gobierno esté listo el viernes, limitado únicamente por preocupaciones legales y de privacidad de las víctimas.

"Este conjunto de documentos con abundantes censuras publicado hoy por el Departamento de Justicia es sólo una fracción de todo el conjunto de pruebas", dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

La simple publicación de una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley. Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas.

Trump, otrora amigo cercano de Epstein, luchó durante meses para bloquear la divulgación de registros vinculados a la investigación del delincuente, quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

El presidente republicano finalmente cedió ante la creciente presión del Congreso, incluidos miembros de su propio partido, y firmó una ley el mes pasado que obliga a la publicación de los materiales antes del viernes.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que se publicarían varios cientos de miles de documentos el día límite y que se publicarían muchos más en las próximas semanas.

Los fiscales conservan la facultad discrecional de retener material vinculado a investigaciones activas, y Blanche dijo que los archivos también habían sido redactados para proteger las identidades de los cientos de víctimas de Epstein.

Durante la campaña, Trump prometió publicar todos los archivos. Sin embargo, tras regresar a la presidencia, desestimó la iniciativa de transparencia calificándola de "engaño demócrata".

o

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia de Trump provocaron una tormenta política con un memorando que declaraba que no habría más revelaciones de la investigación de Epstein y que la legendaria "lista de clientes" del financista no existía.

Trump luego libró una lucha contra la iniciativa del Congreso de hacer públicos los registros antes de ceder.

La exnovia de Epstein, Maxwell, sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes, un hecho que alimenta las sospechas de encubrimiento entre los partidarios de Trump.

Maxwell, de 63 años, está cumpliendo una condena de 20 años por reclutar niñas menores de edad para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio

Temas relacionados:

Caso Jeffrey Epstein

Caso Epstein

Bill Clinton

Michael Jackson

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

Donald Trump - AFP
Indulto

Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Ataques rusos en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Personajes de 'La Casa de papel' - Foto de EFE
La Casa de Papel

Español que inspiró la famosa serie de Netflix ‘La Casa de Papel’ será extraditado a Perú por narcotráfico

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

Donald Trump - AFP
Indulto

Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

El neerlandés Max Verstappen en Las Vegas. (AFP)
Fórmula 1

Vuelco total en la Fórmula 1 tras descalificación de los dos pilotos de McLaren: estas son las cuentas de Verstappen para lograr nuevo título

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Confirman que muy pronto saldrá una nueva producción sobre icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre