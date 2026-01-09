NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a inicios de febrero.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró: “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero”.

El líder republicano enfatizó en que está seguro de que la reunión entre ambos “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”

Pero dejó en claro que “es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”.

La confirmación de la reunión que sostendrán ambos mandatarios se da luego de la llamada que compartieron el pasado miércoles tras meses de tensiones.

Tras la llamada, Trump expresó que fue un honor para él conversar con Petro y que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. El secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están haciendo los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Tras la confirmación de la llamada, Petro aprovechó una movilización que convocó el miércoles por el "respeto de la soberanía" para hablar sobre Trump.

“Llegaron a convencer a Trump que yo tenía fábricas de cocaína en Colombia”, afirmó Petro desde la Plaza de Bolívar.

