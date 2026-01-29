NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Unión Europea

La Unión Europea impone nuevas sanciones a Irán en medio de la fuerte represión que se vive en esta nación

enero 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Manifestaciones en contra del gobierno de Irán - Foto: AFP
Manifestaciones en contra del gobierno de Irán - Foto: AFP
Estas medidas son aplicadas a personas e instituciones iraníes acusadas de violación de derechos humanos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Estados miembros de la Unión Europea acordaron imponer nuevas medidas sancionatorias hacia Irán, en medio de la incesante violación de derechos humanos.

Estas nuevas medidas se dan en respuesta a la represión ejercida por el gobierno de Teherán hacia la población civil en medio de las protestas antigubernamentales que ha dejado miles de muertos y cientos de detenidos de manera arbitraria.

Dentro de las sanciones impuestas se encuentra la ampliación de bienes que ya no se podrán exportar desde la UE, la congelación de activos, bloqueo a fondos tanto de empresas como de ciudadanos y la prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea.

o

Eskandar Momeni, ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y el fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, hacen parte de las 15 personas y las seis entidades a las cuales se les aplicarán estas medidas, tras ser considerados como unos de los principales responsables de la represión ejecutada hacia la ciudadanía en esta nación.

Asimismo, dentro de esta lista también se incluyeron al juez Iman Afshari y varios integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní, junto a oficiales de alto rango, tanto de la policía como de la Fuerza de Orden Público, quienes son acusados de “arbitrariedad y violación de derechos humanos”.

"Todos ellos participaron en la represión violenta de protestas pacíficas y en la detención arbitraria de activistas políticos y defensores de los derechos humanos", se indicó en el Consejo de la Unión Europea.

De igual manera, en medio de este encuentro, los ministros de Exteriores de la Unión Europea lograron establecer un acuerdo político para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

Medidas que fueron celebradas por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Acojo con satisfacción el acuerdo político sobre nuevas sanciones contra el régimen asesino iraní Y sobre la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista”, sentenció Von der Leyen.

