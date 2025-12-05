Juez estadounidense autoriza al Departamento de Justicia a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso sobre Epstein

Un juez federal estadounidense ordenó el viernes la publicación de las transcripciones del gran jurado de la investigación en Florida sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia solicitó la divulgación de las transcripciones después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley el mes pasado que exige la divulgación pública de todos los registros gubernamentales relacionados con Epstein.

Los procedimientos del gran jurado generalmente se mantienen en secreto y una solicitud anterior del Departamento de Justicia para revelar las transcripciones del caso de Epstein en Florida había sido rechazada.

Pero el juez federal de distrito, Rodney Smith, dijo el viernes en una breve orden que la Ley de Transparencia de Archivos Epstein exige su publicación.

Epstein, cabe recordar, se declaró culpable en Florida en 2008 de un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor.

El acaudalado financiero fue arrestado de nuevo en Nueva York en 2019, acusado de tráfico sexual de menores. Falleció en prisión preventiva y se dictaminó que su muerte fue un suicidio.

El Departamento de Justicia también está buscando la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Nueva York y del de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar niñas menores de edad para Epstein.

Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia.

Sin embargo, el 19 de noviembre cedió a la presión del Congreso, incluido su Partido Republicano, y firmó una ley que obligaba a la divulgación de los materiales.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein exige la divulgación dentro de los 30 días de "todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados" en posesión del Departamento de Justicia, el FBI y las oficinas de los fiscales de Estados Unidos relacionados con Epstein y Maxwell.

Trump y sus aliados pasaron años impulsando teorías sobre demócratas poderosos que estaban protegidos por su implicación con Epstein, enmarcando el caso como un potente símbolo de cómo los hombres ricos pueden esconderse detrás de abogados, dinero y conexiones.

El FBI y el Departamento de Justicia provocaron un furor político en julio con la publicación de un memorando que afirmaba que después de una "revisión exhaustiva" de los archivos de Epstein no había surgido ninguna evidencia que justificara una mayor investigación.