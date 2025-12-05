NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Caso Epstein

Juez estadounidense autoriza al Departamento de Justicia a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso sobre Epstein

diciembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Jeffrey Epstein - Foto EFE
Jeffrey Epstein - Foto EFE
Una solicitud anterior del Departamento de Justicia para revelar las transcripciones del caso de Epstein en Florida había sido rechazada.

Un juez federal estadounidense ordenó el viernes la publicación de las transcripciones del gran jurado de la investigación en Florida sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia solicitó la divulgación de las transcripciones después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley el mes pasado que exige la divulgación pública de todos los registros gubernamentales relacionados con Epstein.

o

Los procedimientos del gran jurado generalmente se mantienen en secreto y una solicitud anterior del Departamento de Justicia para revelar las transcripciones del caso de Epstein en Florida había sido rechazada.

Pero el juez federal de distrito, Rodney Smith, dijo el viernes en una breve orden que la Ley de Transparencia de Archivos Epstein exige su publicación.

Epstein, cabe recordar, se declaró culpable en Florida en 2008 de un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor.

o

El acaudalado financiero fue arrestado de nuevo en Nueva York en 2019, acusado de tráfico sexual de menores. Falleció en prisión preventiva y se dictaminó que su muerte fue un suicidio.

El Departamento de Justicia también está buscando la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Nueva York y del de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar niñas menores de edad para Epstein.

Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia.

Sin embargo, el 19 de noviembre cedió a la presión del Congreso, incluido su Partido Republicano, y firmó una ley que obligaba a la divulgación de los materiales.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein exige la divulgación dentro de los 30 días de "todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados" en posesión del Departamento de Justicia, el FBI y las oficinas de los fiscales de Estados Unidos relacionados con Epstein y Maxwell.

Trump y sus aliados pasaron años impulsando teorías sobre demócratas poderosos que estaban protegidos por su implicación con Epstein, enmarcando el caso como un potente símbolo de cómo los hombres ricos pueden esconderse detrás de abogados, dinero y conexiones.

o

El FBI y el Departamento de Justicia provocaron un furor político en julio con la publicación de un memorando que afirmaba que después de una "revisión exhaustiva" de los archivos de Epstein no había surgido ninguna evidencia que justificara una mayor investigación.

Temas relacionados:

Caso Epstein

Caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein

Juez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que ataques contra presuntas narcolanchas son legales: "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que ataques contra presuntas narcolanchas son legales: "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Alemania elegida sede de la Eurocopa femenina 2029 | Foto: EFE
Fútbol femenino

La UEFA anuncia que Alemania será anfitriona de la Eurocopa femenina 2029

Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano / Guante, bate y pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
Miguel Cabrera

El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Humedal - Foto Canva
Agua

EPA presenta regla que reduce protecciones de la Ley de Agua Limpia: “Se afecta directamente la salud pública”, advierte Jim Murphy

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre