"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Mariana González de Tudares, quien ha tenido que vivir de cerca la situación que viven cientos de familias de presos políticos en Venezuela, tras la detención arbitraria y desaparición forzada de su esposo Rafael Tudares, manifestó por medio de sus redes que este se encuentra “injustamente privado de su libertad, separado de sus hijos, de su mamá y de su familia”.

Para la hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, esta lucha que adelanta en su país, en pro de la liberación de sus seres queridos encarcelados de manera injusta por el régimen chavista, “no se trata de ideologías ni de bandos. Se trata de una lucha humanitaria, donde se pide respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas injustamente de su libertad".

“Detrás de cada caso, hay toda una historia, una tragedia que se vuelve una estoica lucha familiar por la libertad de cada ser querido injustamente detenido. Cada caso es relevante, cada familia es importante”, añadió.

Mariana señala que en medio de este proceso “la verdad y la justicia” deben ser la “garantía y respeto de los derechos humanos” establecidos dentro de la Constitución.

Para González de Tudares, la “paz” comienza una vez se establezca y se garantice “la libertad y el reencuentro” de los presos políticos con sus familias; antes no.

“La justicia pasa por ello y, también, por la verdad y el respeto auténtico, real y efectivo, de la dignidad humana y de los derechos y garantías de cada persona”, agregó.

No es para menos la solicitud de la hija de Edmundo González, pues desde hace más de un año su esposo, Rafael Tudares, fue privado de la libertad sin causa alguna, simplemente por el hecho de ser el yerno del presidente electo de los venezolanos. Una situación en la que no solo se le han vulnerado los derechos, sino que también se le ha privado de ver crecer a sus pequeños hijos.