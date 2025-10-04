NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Colombia

Descubren un “tesoro hídrico” bajo tierra en Colombia, en una zona donde escasea el agua potable

octubre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Colombia | Foto Canva
Colombia | Foto Canva
Un grupo de investigadores halló un enorme reservorio de agua subterránea en una zona de Vichada, uno de los municipios con menor acceso a acueducto del país.

Colombia enfrenta una creciente crisis de acceso al agua potable en varias regiones del país, producto de la variabilidad climática, la contaminación de las fuentes hídricas y la falta de infraestructura.

Municipios como los de La Guajira y algunas zonas de Antioquia sufren escasez constante, mientras que, en el extremo oriental del país, en el departamento de Vichada, la situación es aún más crítica.

En medio de este panorama, un hallazgo científico podría ofrecer una esperanza. En el municipio de Cumaribo, una de las regiones más extensas y con mayor potencial hídrico del país, fue descubierto un enorme reservorio subterráneo de agua dulce, un auténtico “tesoro hídrico” oculto bajo tierra.

Cumaribo, con más de 65.000 kilómetros cuadrados de extensión, apenas cuenta con 22,6% de su población con acceso a acueducto. Paradójicamente, es una de las zonas más lluviosas del país, pero su población depende de fuentes vulnerables y contaminadas, muchas de ellas afectadas por vertimientos y pozos sépticos.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo del geólogo Jhon Jairo Valenzuela Valencia, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien lideró una investigación sobre la estructura geológica del río Vichada, un afluente que recorre más de 580 kilómetros desde la cordillera Oriental hasta su desembocadura en el río Orinoco.

Durante la expedición, Valenzuela elaboró un modelo hidrogeológico detallado que permitió identificar más de 400 metros de sedimentos con propiedades de almacenamiento hídrico, capaces de contener grandes volúmenes de agua subterránea.

Explorar esta fuente de agua alternativa garantizaría un suministro más estable, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a agua potable sigue siendo limitado”, explicó el geólogo. Sin embargo, advirtió que será necesario profundizar los estudios para determinar la calidad del agua y definir los puntos de perforación adecuados.

Temas relacionados:

Colombia

Descubrimiento

Agua

Pobreza

Medio Ambiente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Dayro Moreno, delantero de la selección COlombia / FOTO: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria

Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Tomás Rincón

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida de La Vinotinto pero advirtió que continuará de cerca para "impulsar al equipo": ¿Se perfila como nuevo DT?

Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda