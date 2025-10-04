Descubren un “tesoro hídrico” bajo tierra en Colombia, en una zona donde escasea el agua potable

Colombia enfrenta una creciente crisis de acceso al agua potable en varias regiones del país, producto de la variabilidad climática, la contaminación de las fuentes hídricas y la falta de infraestructura.

Municipios como los de La Guajira y algunas zonas de Antioquia sufren escasez constante, mientras que, en el extremo oriental del país, en el departamento de Vichada, la situación es aún más crítica.

En medio de este panorama, un hallazgo científico podría ofrecer una esperanza. En el municipio de Cumaribo, una de las regiones más extensas y con mayor potencial hídrico del país, fue descubierto un enorme reservorio subterráneo de agua dulce, un auténtico “tesoro hídrico” oculto bajo tierra.

Cumaribo, con más de 65.000 kilómetros cuadrados de extensión, apenas cuenta con 22,6% de su población con acceso a acueducto. Paradójicamente, es una de las zonas más lluviosas del país, pero su población depende de fuentes vulnerables y contaminadas, muchas de ellas afectadas por vertimientos y pozos sépticos.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo del geólogo Jhon Jairo Valenzuela Valencia, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien lideró una investigación sobre la estructura geológica del río Vichada, un afluente que recorre más de 580 kilómetros desde la cordillera Oriental hasta su desembocadura en el río Orinoco.

Durante la expedición, Valenzuela elaboró un modelo hidrogeológico detallado que permitió identificar más de 400 metros de sedimentos con propiedades de almacenamiento hídrico, capaces de contener grandes volúmenes de agua subterránea.

“Explorar esta fuente de agua alternativa garantizaría un suministro más estable, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a agua potable sigue siendo limitado”, explicó el geólogo. Sin embargo, advirtió que será necesario profundizar los estudios para determinar la calidad del agua y definir los puntos de perforación adecuados.