Viernes, 05 de diciembre de 2025
Devaluación

El dólar oficial en Venezuela ha tenido el mayor aumento desde mediados de octubre

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Dólar. Foto Canva
Dólar. Foto Canva
El bolívar se devaluó 8,8% respecto al dólar en el mes de noviembre, y en lo que va del año ha perdido 78,8% de su valor.

El precio del dólar en Venezuela cerró la primera semana de diciembre en 254,87 bolívares, según la tasa publicada este viernes por el Banco Central de Venezuela, mientras que el euro cotizó en Bs 297,37.

o

El aumento de la divisa estadounidense fue de 1,19%, en comparación al día anterior, lo que supone el mayor incremento diario del dólar desde mediados de octubre donde mantuvo un incremento menor a 1%.

El bolívar se devaluó 8,8% respecto al dólar en el mes de noviembre, y en lo que va del año ha perdido 78,8% de su valor, es decir, inició el 2025 en 52,02 bolívares por dólar, un alza de 372,2 % en tan solo once meses.

o

A finales de mayo, el régimen venezolano comenzó una cruzada contra creadores de cuentas digitales que publicaban el precio del dólar paralelo, o dólar negro.

Al mismo tiempo la vicepresidenta Delcy Rodríguez amenazó a los comercios con acatar de inmediato el precio del dólar del Banco Central de Venezuela, que tenía un margen importante de diferencia con el paralelo.

De inmediato se desplegaron funcionarios administrativos a fiscalizar comercios, mientras que los policías realizaban masivas detenciones a creadores de portales que reflejaban la tasa paralela.

El argumento era que éstos imponían deliberadamente precios de especulación para perjudicar las políticas económicas de Maduro.

Sin embargo, el dólar continuó en asenso mientras los venezolanos sortean la devaluación del bolívar.

