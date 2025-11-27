NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
México

Shakira anuncia el país latinoamericano en el que ofrecerá los primeros conciertos de su gira en 2026

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira - AFP
Shakira - AFP
La cantante colombiana anunció que su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ volverá en febrero del próximo año.

La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles que su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ volverá a México en febrero de 2026.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la artista se presentará en el mes de febrero en Chiapas, Yucatán y Ciudad de México.

“Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans”, señala el comunicado.

La barranquillera marcó un hito al ofrecer 12 conciertos en el estadio para eventos masivos GNP Seguros y al elevar la cifra de asistentes a más de 780 mil durante su estadía en la capital mexicana.

o

Ante ello, la intérprete de ‘Soltera’ recibió una placa conmemorativa por su récord de ventas en el Estadio GNP Seguros, donde también se han presentado reconocidos artistas.

Fue a través de sus redes sociales donde Shakira compartió dicho reconocimiento y agradeció a sus seguidores por el apoyo.

“Empecé a planear este tour con muchas expectativas porque sabía que sería el tour más importante de mi carrera, pero lo que está pasando ha superado todo. Nunca imaginé que un día como hoy podría estar recibiendo esta placa que dice que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es el tour con más shows vendidos en el Estadio GNP Seguros”, indicó.

Estas son las nuevas fechas confirmadas de Shakira en México 2026

- 21 de febrero – Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

- 24 de febrero – Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

- 27 de febrero – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

