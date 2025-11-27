NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump anunció que empezará "muy pronto" a apuntar contra objetivos de narcotráfico en Venezuela "por tierra"

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano habló sobre las operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales, en el marco del Día de Acción de Gracias.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

o

"En las últimas semanas han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos por supuesto. Ya no llegan tantos por mar, probablemente lo hayan notado, enviando sus venenos a Estados Unidos donde matan a cientos de miles al año", comentó en una videollamada de Acción de Gracias con tropas estadounidenses desde su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Y añadió: "Ya casi lo hemos detenido; aproximadamente el 85 por ciento fue detenido por mar (...) Y empezaremos a detenerlos también por tierra. Es más fácil hacerlo por tierra, pero eso empezará muy pronto".

Las palabras del mandatario republicano aumentan aún más las tensiones con el régimen de Venezuela, que denuncia que la campaña antidrogas busca sacar a Nicolás Maduro del poder.

o

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Trump ha desplegado activos militares en la región, incluido un grupo de portaaviones, con la misión clara de abordar el crimen transnacional y el narcotráfico con capacidades militares.

Las operaciones estadounidenses hasta ahora han sido dirigidos contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, donde han muerto al menos a 83 personas.

