"Si Diosdado se pone tonto sufrirá las consecuencias": Antonio De La Cruz a llegada de Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., a Venezuela

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, en entrevista para La Tarde de NTN24 se pronunció sobre el panorama actual de Venezuela cuando se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro en medio de los operativos de Estados Unidos del pasado 3 de enero.

"Venezuela es otra, está en un estado que se conoce como interregno, en el que está muriendo un estado anterior y nace una fuerza para el nuevo estatus hegemónico. Antes del 3 de enero era un estado criminal, mafioso. Después se vuelve un estado tutelado donde tienen tres fases: estabilización, recuperación económica y democracia", afirmó.

VEA TAMBIÉN Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela o

Indicó que estamos en un estado tutelado donde coexisten “todas las fuerzas”. “Aquí quedaron las fuerzas armadas expuestas como una estructura sin mando”, aseveró.

“En el caso de Delcy representa la continuidad y se mantiene en Miraflores, pero no persuade a nadie, administra algo que está siendo monitoreado y conducido por Estados Unidos en estas tres fases”, expresó.

Sobre la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, afirmó que al no reconocerle a Delcy su supuesto interinato, “no lo es para ella, ni Jorge es el presidente de la Asamblea”.

“Son figuras que están actuando bajo unos acuerdos que ellos conducen, que llamamos el estado tutelado”, afirmó.

Indicó que su presencia en Venezuela también impacta a Diosdado Cabello. “Si Diosdado se pone tonto sufrirá las consecuencias”, consideró.