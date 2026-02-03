NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

"Si Diosdado se pone tonto sufrirá las consecuencias": Antonio De La Cruz a llegada de Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., a Venezuela

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente de Inter American Trends consideró que Venezuela está "en un estado que se conoce como interregno, en el que está muriendo un estado anterior".

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, en entrevista para La Tarde de NTN24 se pronunció sobre el panorama actual de Venezuela cuando se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro en medio de los operativos de Estados Unidos del pasado 3 de enero.

"Venezuela es otra, está en un estado que se conoce como interregno, en el que está muriendo un estado anterior y nace una fuerza para el nuevo estatus hegemónico. Antes del 3 de enero era un estado criminal, mafioso. Después se vuelve un estado tutelado donde tienen tres fases: estabilización, recuperación económica y democracia", afirmó.

o

Indicó que estamos en un estado tutelado donde coexisten “todas las fuerzas”. “Aquí quedaron las fuerzas armadas expuestas como una estructura sin mando”, aseveró.

“En el caso de Delcy representa la continuidad y se mantiene en Miraflores, pero no persuade a nadie, administra algo que está siendo monitoreado y conducido por Estados Unidos en estas tres fases”, expresó.

Sobre la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, afirmó que al no reconocerle a Delcy su supuesto interinato, “no lo es para ella, ni Jorge es el presidente de la Asamblea”.

“Son figuras que están actuando bajo unos acuerdos que ellos conducen, que llamamos el estado tutelado”, afirmó.

Indicó que su presencia en Venezuela también impacta a Diosdado Cabello. “Si Diosdado se pone tonto sufrirá las consecuencias”, consideró.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

Laura Dogu

Acusación Donald Trump

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si Diosdado se pone tonto sufrirá las consecuencias": Antonio De La Cruz a llegada de Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Javier Milei, presidente de Argentina, en la firma del acuerdo entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Javier Milei

Javier Milei celebró "la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro" durante la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Narendra Modi, primer ministro de India - AFP
Donald Trump

Trump confirma que India dejará de comprar petróleo de Rusia y lo adquirirá de Estados Unidos y Venezuela

Iván Duque, expresidente de Colombia, junto a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

Javier Milei, presidente de Argentina, en la firma del acuerdo entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Javier Milei

Javier Milei celebró "la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro" durante la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur

Astronauta | Foto NASA
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

Jürgen Klopp, entrenador alemán - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Jürgen Klopp descarta ser el reemplazo de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre