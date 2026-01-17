Directora de la Asociación Colombiana de Venta Directa aclara en qué consisten los negocios multinivel y alerta sobre la importación indiscriminada desde China

Elizabeth Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa (ACOVEDI), reveló que cerca de dos millones trescientas mil personas en Colombia se dedican actualmente a la venta directa y multinivel, un sector que se ha convertido en una alternativa de emprendimiento flexible para miles de familias.

En entrevista con el programa Mujeres de Ataque, Acuña explicó que el 83% de quienes participan en este modelo de negocio son mujeres, mientras que el 17% son hombres, una cifra que ha crecido significativamente en la última década. "Hace diez años era casi cero la participación masculina. Era el 95 o 98%", señaló la directora de ACOVEDI, organización que agrupa a 28 empresas dedicadas a esta actividad.

La abogada santandereana, quien trabajó durante años en Amway antes de asumir el liderazgo del gremio, destacó que la flexibilidad es la palabra que mejor define este sector. "La persona lo hace cuando quiere, en el horario que quiere, utiliza las herramientas que quiere", explicó Acuña, añadiendo que solo el 6% de las personas viven exclusivamente de estos ingresos, mientras que el 94% complementa sus finanzas familiares.

El sector está regulado por la Ley 1700 de 2013, surgida tras el escándalo de DMG. Esta normativa establece una clara diferencia entre el multinivel legítimo y los esquemas fraudulentos. "Ninguna compañía multinivel en Colombia puede ofrecer productos o servicios financieros", enfatizó Acuña, señalando, además, que la ley prohíbe explícitamente las pirámides financieras y solo permite la comercialización de productos de consumo.

La directiva resaltó que este modelo tiene un impacto significativo en la independencia económica de las mujeres. Estudios financiados por compañías del sector muestran que las mujeres buscan emprender no solo por dinero, sino para fortalecer su autonomía. "En los estratos bajos todavía existe el yugo de que el hombre es el que manda", señaló y explicó que la venta directa permite a las mujeres generar ingresos sin descuidar sus responsabilidades en el hogar.

Sin embargo, Acuña también expresó preocupación por la competencia desleal que enfrentan las empresas del sector. Criticó la normativa que permite importar productos hasta por 200 dólares sin pagar aranceles, particularmente a través de plataformas chinas. "Es una competencia desleal que está avalada. Países como México y de la región ya replantearon ese monto y está más o menos en 50 dólares", indicó, alertando que esta situación afecta especialmente al sector textil y a la industria nacional.

La dirigente gremial destacó que las empresas multinivel ofrecen productos regulados con todos los permisos sanitarios necesarios, crédito a los emprendedores y herramientas tanto digitales como tradicionales para desarrollar sus negocios. "El ingrediente principal, nuestra esencia, son las personas que hacen la recomendación del producto", afirmó.