Lunes, 26 de enero de 2026
Colombia

Así fue el emotivo homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín - EFE
En medio de su gira mundial “Debí tirar más fotos” que llegó al Estadio Atanasio Girardot, el cantante aprovechó para recordar al intérprete de ‘Ya no mi amor’, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores al rendir homenaje al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos de este fin de semana en Medellín.

Durante el show, el cuatrista José Eduardo Santana, quien hace parte del Show de Bad Bunny, interpretó a través de su instrumento de cuerda la canción "Aventurero", de Jiménez.

Durante el show, el cuatrista José Eduardo Santana, quien hace parte del Show de Bad Bunny, interpretó a través de su instrumento de cuerda la canción “Aventurero”, de Jiménez.

En varios videos que rondan las redes sociales, se observa el momento en el que los asistentes al concierto del puertorriqueño comienzan a aplaudir y a interpretar la famosa canción.

o

Cabe señalar que, en la primera fecha, el cantante rindió homenaje al artista Diomedes Díaz con la interpretación de “Tú eres la reina” y con la compañía de la vocalista de Bomba Estéreo, Li Saumetde, con quien cantó ‘Ojitos lindos’.

En grabaciones divulgadas en las redes sociales se pudo observar el momento en el que se anuncia una canción exclusiva, generando expectativa entre los asistentes: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”, narró una voz.

La canción de Diomedes fue una antesala a la interpretación de “No Me Quiero Casar”, tema musical del cantante lanzado en 2023 y dedicado a quienes viven la vida sin compromisos.

Bad Bunny comenzó su gira mundial el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y recorre Costa Rica, Colombia, México, entre otras antes de cerrar el 22 de julio de 2026 en Bélgica.

La gira “Debí tirar más fotos” da vida al álbum del mismo nombre, y sumerge completamente al público en su universo y celebrando la esencia y la cultura de la herencia puertorriqueña de Bad Bunny.

