Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones y ‘Los Leones de Teranga’ se coronaron campeones tras ganar 1-0 en un partido en el que los errores arbitrales fueron los protagonistas más allá del juego, pues no fue un partido muy vistoso.

Las emociones estuvieron sobre el final de los 90 minutos, luego que, en el tiempo de adición, Senegal anotara el gol que le podría dar el título; sin embargo, fue anulado por presunta falta contra Hakimi.

Esto calentó los ánimos y lo que encendió todo fue un penalti a favor de Marruecos sobre el cierre del partido tras un llamado del VAR, algo que motivo incluso al técnico de Senegal, Pape Thiaw, pidió a sus jugadores que se retiraran de la cancha, pero Mané, el capitán, los convenció de seguir el partido.

La reacción del entrenador se derivó por la polémica que se generó la anulación del gol de su equipo por una falta que ellos no consideraron y que ahora un penalti en contra les pudiera costar la copa, pero esta final ha sido algo surrealista.

El encargado del cobro sería Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid y uno de los estandartes del equipo, pero su decisión no salió como lo esperaba.

El artillero quiso hacer un gol al estilo ‘Panenka’, que consiste en levantarle el balón con calidad al arquero y ‘colgarlo’, pero su remate fue muy débil y Mendy pudo reincorporarse, luego de elegir un palo, y detenerlo.

Ese penalti, literalmente, era el del título, pues una vez lo falló, el árbitro terminó el compromiso, se fueron a tiempos extra donde Gueye le dio la ventaja a Senegal y posteriormente el título a Senegal.

El cobro de Brahim Díaz ha sido motivo de críticas en redes sociales: “lo botó a propósito”, “cómo va a cobrar así en una final”, “justicia divina”, “lo falló por quererse lucir”, “por sobrado”, “en esa instancia se patea es duro, así se vaya por encima del palo, da menos rabia”, entre otros.