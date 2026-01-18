NTN24
Fútbol

Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Brahim Díaz de Marruecos erra penalti y Seegal es campeón de la Copa Africana de Naciones / FOTO: EFE
El delantero del Real Madrid optó por hacer el popular cobro ‘panenka’, pero fue sin potencia y el portero no tuvo que esforzarse.

Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones y ‘Los Leones de Teranga’ se coronaron campeones tras ganar 1-0 en un partido en el que los errores arbitrales fueron los protagonistas más allá del juego, pues no fue un partido muy vistoso.

Las emociones estuvieron sobre el final de los 90 minutos, luego que, en el tiempo de adición, Senegal anotara el gol que le podría dar el título; sin embargo, fue anulado por presunta falta contra Hakimi.

Esto calentó los ánimos y lo que encendió todo fue un penalti a favor de Marruecos sobre el cierre del partido tras un llamado del VAR, algo que motivo incluso al técnico de Senegal, Pape Thiaw, pidió a sus jugadores que se retiraran de la cancha, pero Mané, el capitán, los convenció de seguir el partido.

La reacción del entrenador se derivó por la polémica que se generó la anulación del gol de su equipo por una falta que ellos no consideraron y que ahora un penalti en contra les pudiera costar la copa, pero esta final ha sido algo surrealista.

El encargado del cobro sería Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid y uno de los estandartes del equipo, pero su decisión no salió como lo esperaba.

El artillero quiso hacer un gol al estilo ‘Panenka’, que consiste en levantarle el balón con calidad al arquero y ‘colgarlo’, pero su remate fue muy débil y Mendy pudo reincorporarse, luego de elegir un palo, y detenerlo.

Ese penalti, literalmente, era el del título, pues una vez lo falló, el árbitro terminó el compromiso, se fueron a tiempos extra donde Gueye le dio la ventaja a Senegal y posteriormente el título a Senegal.

El cobro de Brahim Díaz ha sido motivo de críticas en redes sociales: “lo botó a propósito”, “cómo va a cobrar así en una final”, “justicia divina”, “lo falló por quererse lucir”, “por sobrado”, “en esa instancia se patea es duro, así se vaya por encima del palo, da menos rabia”, entre otros.

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

