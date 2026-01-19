Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn

El diseñador italiano Valentino Garavani, cuyos lujosos vestidos adornaron a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Jackie Kennedy hasta Audrey Hepburn, falleció a los 93 años, informó el lunes la agencia de noticias italiana ANSA.

El gigante de la alta costura falleció en su domicilio de Roma, informó ANSA, citando a la Fundación Valentino Garavani y a su pareja sentimental y profesional, Giancarlo Giammetti.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señaló la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La compañía no respondió de inmediato a un mensaje fuera del horario laboral solicitando confirmación.

Uno de los diseñadores más destacados de su época, más conocido simplemente como Valentino, sus creaciones fueron lucidas por las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochó lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado caramelo, a menudo fotografiado con varios perros carlino a su lado.