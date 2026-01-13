"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

El analista internacional Omar Bula Escobar se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, para abordar temas de política exterior como la relación bilateral con Estados Unidos, así como la situación en Venezuela.

La instancia consultiva, conformada por expresidentes de la República y miembros del Congreso, se reúne en la Casa de Nariño este martes 13 de enero y estará liderada por Petro Urrego, quien estará acompañado por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según Bula Escobar, “la convocatoria fue un fracaso” debido a que solo la mitad de los expresidentes invitados atendieron el llamado.

“No me sorprende porque si el tema central es el de los Estados Unidos, y lo es, el presidente Petro ha sido muy vocal, o en algunos casos errático también en cuanto a su posición con los Estados Unidos. Defiende una doctrina muy propia antiimperialista, muy propia de sus movimientos políticos”, dijo, argumentando que sus posturas no van en consonancia con los planes que tiene la Administración norteamericana con la región.

El analista internacional puntualizó que “la enemistad con los Estados Unidos no ha sido tanto de Colombia, sino del presidente Petro”.

“No creo que todos los colombianos hayan compartido sus posiciones agresivas, en muchos casos contra el país del norte, y han traído consecuencias. Yo creo que es lo que refleja este fracaso de la convocatoria para una reunión que, en principio, debía estar poblada, de manera como lo propone Juan Manuel Santos”, añadió.