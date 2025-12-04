Detienen al primer sospechoso del intento de ataque con bombas caseras en el asalto al Capitolio, según medios estadounidenses

Medios estadounidenses reportan que este jueves un hombre fue detenido en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021.

La detención del sospechoso se trataría de la primera anunciada en más de cuatro años en este caso.

Y por el cual el FBI ofrece una recompensa de 500.000 dólares a cambio de cualquier información que permita identificar al sospechoso.

El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia, informaron los medios estadounidenses, citando fuentes cercanas a la investigación.

La identidad y los motivos del autor de estos artefactos explosivos caseros, colocados cerca de las oficinas de los partidos demócrata y republicano, siguen siendo un misterio.

El día del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, cientos de seguidores del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tomaron la sede del Congreso para irrumpir una sesión conjunta del poder legislativo en la que se contaban los votos del Colegio Electoral que le dieron la victoria a Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Los manifestantes protestaban por un supuesto fraude en dichos comicios, algo que el mismo Trump argumentó antes de dejar su cargo.

Analistas explicaron que las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto.