Jueves, 27 de noviembre de 2025
José Pékerman

"No pude realizar un trabajo similar al que hice con Argentina": Pékerman revela razón por la que salió "con mucha tristeza" de selección sudamericana que dirigió

noviembre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
José Néstor Pékerman - Foto AFP
El entrenador argentino aseguró que un sector específico, del país a cuya selección se refirió, suele "cerrarse mucho" en sentidos que no precisó.

El entrenador argentino José Néstor Pékerman reveló recientemente en entrevista con el comunicador y periodista deportivo Yeltsin Rios la razón por la que, con "mucha tristeza", salió de una selección sudamericana que dirigió.

Pékerman, quien además jugó como volante de contención, ha tenido un importante recorrido como entrenador en el que se ha destacado, sobre todo, por su trabajo realizado con las selecciones nacionales.

El director técnico, de 76 años, se encuentra actualmente como agente libre y, a pocos meses del inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, no tiene un contrato vigente con algún combinado.

Durante su camino como seleccionador ha estado al frente de Argentina, Colombia y Venezuela, trabajos en los que han destacado principalmente sus tres títulos de la Copa del Mundo Sub-20 con Argentina y su clasificación a cuartos de final con Colombia, cuando logró la mejor participación de La Tricolor en un Mundial, en el de Brasil 2014.

Fue precisamente a la selección Colombia a la que se refirió esta semana al hablar de la razón por la que tuvo que salir de la Federación, que lo recuerda como uno de los entrenadores más importantes que han pasado por el país.

"En Colombia me fui con mucha tristeza en el sentido en el que no pude realizar un trabajo similar al que hice con Argentina. Lamentablemente me frustré porque la mirada estaba siempre puesta arriba y yo tengo otra forma", aseguró Pékerman.

El argentino cree que "todavía se puede mejorar mucho" con la selección Colombia y que, "en todo lo que puede superarse Colombia, tiene que nacer allí", pero con un acuerdo "muy importante entre los protagonistas del fútbol", pues a veces "se cierra mucho un determinado sector", aunque no especificó cuál ni en qué sentido.

"Para lograr lo que toda la gente espera y ese título tan ansiado se necesitan algunas bases más firmes (…) se va a hacer todo lo posible porque llegue ese anhelado título, pero eso no indica que hay que quedarse, así como está, hay que seguir haciendo cosas nuevas", consideró.

Aunque Pékerman es recordado de manera positiva por la mayoría de los colombianos, hay algunos sectores de los aficionados y la prensa que criticaron fuertemente sus últimos años al mando de la selección.

En Venezuela, a donde llegó después de haber salido del vecino país en 2018, no logró la clasificación a la primera copa del Mundo de La Vinotinto, que recientemente se quedó a portas del repechaje mundialista para la de 2026 bajo el mando del compatriota de Pékerman, Fernando 'Bocha' Batista.

