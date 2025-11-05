NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Violencia armada

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

noviembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Esteban Román, periodista especialista en conflictos internacionales y analista político, e Ignacio Montes de Oca, periodista, escritor y analista internacional, hablaron en NTN24 sobre una persecución latente contra el cristianismo.

En África, los cristianos de Sudán, la República del Congo y Nigeria sufren una sanguinaria persecución a manos de criminales y de terroristas islámicos con horrorosas masacres que varias organizaciones, analistas y defensores de derechos humanos ya califican como un genocidio, en este caso silencioso.

En Sudán, al menos 2000 cristianos han sido asesinados por yihadistas de las autodenominadas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, que cayó bajo el control de esta fuerza paramilitar la semana pasada.

o

Semanas antes de que este horror sacudiera a la ciudad sudanesa, extremistas islámicos dejaron una estela de muerte en República del Congo. Más de 100 cristianos fueron asesinados en dos aldeas cuando asistían a un funeral. La matanza fue ejecutada por las Fuerzas Democráticas Aliadas, facción extremista vinculada al grupo terrorista del Estado Islámico.

En Nigeria la situación es aún más preocupante, pues en lo que va del 2025 han sido asesinados más de 7000 cristianos. Según la ONG Inter Society (ISOC), durante los primeros 220 días de este año, fueron asesinados al menos 7087 cristianos en territorio nigeriano.

Esteban Román, periodista especialista en conflictos internacionales y analista político, e Ignacio Montes de Oca, periodista, escritor y analista internacional, hablaron sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

o

Román aseguró que la razón por la que esta masacre actúa de manera silenciosa es porque las víctimas de estos países africanos "no han logrado hacer lo que Hamás y en lo que, en general, el movimiento palestino ha sido muy exitoso en las últimas décadas que es convertir su causa, su movimiento, su lucha, en todo un movimiento de marketing para el cual trabaja muy bien la propaganda en occidente".

Con ese "branding" que ha propagado el movimiento palestino en occidente, Román considera que se ha generado un sentimiento de victimización y de empatía por parte de otros territorios sobre su lucha y de muchos jóvenes que buscan sentirse útiles con un sentimiento de rebeldía apoyando dicha causa.

De Oca, por su parte, aseveró que no solo se trataba de un tema de marketing, como lo indicó Román, sino que había una persecución latente en muchos territorios a nivel mundial contra los cristianos, por lo que cree que hay que contemplar el panorama completo de lo que esta problemática implica.

o

"Además de la propaganda tiene que quedar en claro que estamos viendo lo que sucede en Sudán y lo que sucede en Nigeria, pero los que seguimos este tema también advertimos que en otros lugares también es un delito ser cristiano (…) lo que le pasa a los cristianos en todo el mundo es no solamente una guerra de exterminio silenciosa, y no estoy exagerando, sino que además es curiosamente la religión más extendida del mundo, la más castigada y, a su vez, la más olvidada a la hora de reclamar justicia", indicó.

Temas relacionados:

Violencia armada

Estado Islámico

Sudán

República Democrática del Congo

Nigeria

Religión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Multas

Orinar en espacios públicos será motivo de multa o trabajo comunitario en Caracas

Mural de Maradona en Argentina - Foto EFE
Maradona

La magia del apellido: así fue el gol del sobrino de Diego Maradona en la victoria de Argentinos Juniors que está dando de qué hablar en el mundo

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda