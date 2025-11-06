Movimiento en el despliegue de Estados Unidos en el Caribe: comandante del Comando Sur hace inspección y se suma un crucero de misiles

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, realizó una inspección al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, actualmente desplegado en aguas del Caribe.

Durante su recorrido, Holsey supervisó las operaciones antinarcóticos que ejecutan efectivos del Cuerpo de Infantería de Marina contra el tráfico de drogas en la región. La visita se produjo una semana después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunciara el retiro del almirante para finales de año.

VEA TAMBIÉN Liberan a sobreviviente del bombardeo a submarino que transportaba cocaína en el Caribe o

El momento de la inspección coincide con una renovada presión de Washington sobre el régimen de Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump insinuara que el tiempo en el poder de Nicolás Maduro estaba llegando a su fin.

El despliegue naval estadounidense en el Caribe se ha intensificado con la llegada del crucero de misiles guiados USS Gettysburg, que partió desde San Juan, Puerto Rico.

El buque, con más de 500 tripulantes a bordo, se suma a patrullajes de cooperación con aliados regionales y ejercicios conjuntos. Según la Armada estadounidense, el despliegue busca "garantizar la estabilidad, disuadir amenazas y fortalecer la interoperabilidad con fuerzas navales del hemisferio occidental".

VEA TAMBIÉN Mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en el Caribe, estrecha lazo con país estratégico de la región o

Stephen Donahoo, exoficial de inteligencia militar de los Estados Unidos, afirmó en NTN24 que el despliegue es "una demostración de fuerza suficientemente grande para que el señor Maduro y su equipo piensen sobre las opciones que ellos tienen. La opción de salir del poder e irse a otro lugar, o si no, los van a venir a atacar".

Donahoo destacó que el Ford "tiene normalmente más o menos 90 aviones y helicópteros a bordo, 48 de ellos son aviones de ataque", incluyendo aviones de control del espacio aéreo que pueden coordinar operaciones militares complejas.