Impactantes imágenes del voraz incendio que arrasó un edificio residencial de Hong Kong y que dejó al menos 36 muertos

Este jueves, un voraz incendio arrasó un edificio residencial en Hong Kong y provocó la muerte de al menos 36 personas, así como la desaparición de más de 200 personas.

Las llamas comenzaron en la tarde del miércoles y siguieron ardiendo durante la madrugada del jueves, dando paso a lo que ya se considerada como el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad.

Los informes indican que el fuego comenzó en unos andamios de bambú que fueron instalados alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, que estaba en reparación.

"El fuego provocó la muerte de 36 personas y hay 279 desaparecidos", precisó el jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee.

El funcionario reportó, además, que 29 personas siguen hospitalizadas y que siete permanecen en estado crítico.

Entre los fallecidos se encuentra un bombero de 37 años, quien fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia a un centro médico.

A la fecha, todavía siguen llegando residentes a reportar a familiares perdidos, por lo que se estima que el número de personas desaparecidas pueda aumentar con el pasar de las horas.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que "la temperatura" en el lugar era "muy alta".

De acuerdo con el reporte del funcionario, el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados por el viento. Sin embargo, añadió que las autoridades todavía están investigando la causa del incidente.

El incidente fue incluido en la categoría cinco, la escala más alta de alerta, que determina la movilización de efectivos de emergencia.