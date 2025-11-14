NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Entrenador sudamericano lanza inesperada visión sobre el Mundial 2026 con 48 países: ¿Más selecciones, más calidad?

noviembre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Entrenador de selección sudamericana - Foto EFE
El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, contará, por primera vez, con un total de 104 partidos.

A solo meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, un entrenador sudamericano reveló una inesperada visión sobre el formato que se estrenará en esta edición y que incluye a selecciones de 48 países.

Las declaraciones, de quien es considerado un referente dentro del mundo del fútbol, contrastan con varias opiniones que cuestionaban e incluso rechazaban la nueva medida con el argumento de que, así como las clasificaciones regionales, el Mundial perdería competitividad, entre otras críticas.

o

Y es que, el aumento de selecciones, respecto a las 32 que antes conformaban el certamen, puede tener efectos positivos como una mayor competencia debido al nivel que podrán mostrar las selecciones participantes, dijo el viernes el director técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa.

"Eso de los 48 equipos son inventos que se verifican después de la práctica, entonces probablemente este procedimiento les dará la razón a los organizadores porque quizás encontremos que hay muchos equipos que tiene un nivel que enriquecen la competencia", consideró Bielsa durante una rueda de prensa en México.

o

Todo torneo, de acuerdo con el veterano estratega, debe aceptar equipos participantes en la medida de que se eleve el nivel de la competencia, "es muy probable que este formato promueva un mayor desarrollo, o no, no lo puedo afirmar", agregó Bielsa.

"El objetivo de un Mundial es que el fútbol ofrezca mejores espectáculos, que haya más partidos lindos, más equipos que jueguen bien y más enfrentamientos de altísimo nivel. Un Mundial es la expresión más significativa que tiene el fútbol en el mundo, dicho por los jugadores, no por un entrenador", continuó.

Uruguay jugará el sábado un partido de preparación para la Copa del Mundo ante la selección mexicana en el estadio TSM Corona de Torreón, en el norte de México, y tres días después se enfrentará a Estados Unidos en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

"México es un equipo protagonista, ofensivo, pretencioso y ambicioso, y nosotros tenemos esos mismos rasgos, si el juego se da de acuerdo al estilo de los dos equipos, será un partido dinámico y atractivo. Los dos partidos son de nivel de un Mundial, son muy buen antecedente para cualquier entrenador, cualquier jugador y cualquier equipo", expresó Bielsa sobre su encuentro contra el cuadro mexicano, que cayó 4 a 0 contra Colombia en la fecha FIFA de octubre.

o

Uruguay, por demás, se clasificó a la Copa del Mundo gracias a su cuarta posición en la tabla de posiciones de la Eliminatorias Sudamericanas.

