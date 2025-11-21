NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Telaraña descubierta en Grecia - AFP
El descubrimiento fue reportado por primera vez por miembros de la Sociedad Espeleólogica Checa, según el estudio.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una telaraña gigante de más de 100 m2 con unas 111.000 arañas fue descubierta por un grupo de científicos en una gruta en la frontera entre Grecia y Albania.

Según un estudio publicado en la revista Subterranean Biology, el hallazgo de la seda de araña tuvo lugar en la "Sulfur cave" (gruta del azufre), situada en el cañón de Vromoner.

En sí, cubre unos 106 m2 e incluye unos "69.000 individuos" de la especie de araña "Tegenaria domestica" y más de 42.000 de "Prinerigone vagans (Linyphiidae)".

o

En el artículo publicado en la revista, los investigadores se refieren al "descubrimiento (...) de una colonia extraordinaria de arañas" debido a que las dos variedades que conviven allí son por lo regular solitarias.

Además, indicaron que es el "primer caso documentado de formación de una colonia en una telaraña en estas especies".

De acuerdo con los informes, la estructura está integrada por "numerosas telarañas individuales en forma de embudo, cada una colocada estratégicamente en un lugar donde los recursos tróficos (alimento disponible, ndlr) son abundantes".

o

"Algunas secciones de la telaraña pueden desprenderse de la pared a causa de su propio peso", precisan.

Fotografías proporcionadas a la agencia AFP muestran partes de la impresionante telaraña colgando de la pared como si se tratara de una constelación de estrellas.

Finalmente, el estudio señala que el descubrimiento de la inmensa telaraña fue reportado por primera vez por miembros de la Sociedad Espeleólogica Checa.

Temas relacionados:

Animales

Grecia

Mundo

Ciencia

Descubrimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Astronomía

El cometa 3I/ATLAS será visible en Colombia y Venezuela: estos son los horarios y "es cuestión de horas" para saber si es un cometa o algo más inquietante

Asteroide 2025 OW | Foto NASA
Nasa

La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados

Lanzamiento de satélites Starlink - Foto AFP
SpaceX

Más de 2.500 dispositivos Starlink de la SpaceX de Elon Musk fueron desactivadas en país en el que se estaban implementando centros de estafa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro presiona a Trinidad tras adjudicación de bloque petrolero: exige pruebas de campo en las profundidades del mar

Cancelación de vuelos en Estados Unidos - Foto EFE
Estados Unidos

Trump exige a los controladores aéreos que "vuelvan al trabajo" cuando se agravan las cancelaciones de vuelos por el cierre del Gobierno

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Astronomía

El cometa 3I/ATLAS será visible en Colombia y Venezuela: estos son los horarios y "es cuestión de horas" para saber si es un cometa o algo más inquietante

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Cartel de apoyo / Britney Spears, cantante y compositora estadounidense - Foto: EFE / X
Britney Spears

Britney Spears tras contar que tuvo daño cerebral: "Hace poco me nombraron en una alfombra roja, a veces se me olvida lo famosa que era"

Papa León XIV – Foto EFE/ Netflix – Foto de referencia Canva
Papa León XIV

El papa León XIV reveló sus cuatro películas favoritas previo a encuentro con estrellas de Hollywood ganadoras del Óscar: tres están en Netflix

Hello Kitty - EFE
Películas

Así fue como Warner Bros. anunció la película de Hello Kitty, el popular personaje gatuno japonés

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre