Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Una telaraña gigante de más de 100 m2 con unas 111.000 arañas fue descubierta por un grupo de científicos en una gruta en la frontera entre Grecia y Albania.

Según un estudio publicado en la revista Subterranean Biology, el hallazgo de la seda de araña tuvo lugar en la "Sulfur cave" (gruta del azufre), situada en el cañón de Vromoner.

En sí, cubre unos 106 m2 e incluye unos "69.000 individuos" de la especie de araña "Tegenaria domestica" y más de 42.000 de "Prinerigone vagans (Linyphiidae)".

En el artículo publicado en la revista, los investigadores se refieren al "descubrimiento (...) de una colonia extraordinaria de arañas" debido a que las dos variedades que conviven allí son por lo regular solitarias.

Además, indicaron que es el "primer caso documentado de formación de una colonia en una telaraña en estas especies".

De acuerdo con los informes, la estructura está integrada por "numerosas telarañas individuales en forma de embudo, cada una colocada estratégicamente en un lugar donde los recursos tróficos (alimento disponible, ndlr) son abundantes".

"Algunas secciones de la telaraña pueden desprenderse de la pared a causa de su propio peso", precisan.

Fotografías proporcionadas a la agencia AFP muestran partes de la impresionante telaraña colgando de la pared como si se tratara de una constelación de estrellas.

Finalmente, el estudio señala que el descubrimiento de la inmensa telaraña fue reportado por primera vez por miembros de la Sociedad Espeleólogica Checa.