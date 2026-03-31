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Martes, 31 de marzo de 2026
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Mundial 2026

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse": presidente de la FIFA da dictamen final sobre participación de Irán en el Mundial 2026

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
La selección iraní jugaría contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Irán disputará sus partidos de la primera fase del Mundial de Norteamérica en Estados Unidos, tal y como quedó previsto tras el sorteo de la competición celebrado en diciembre pasado.

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", declaró Infantino en el descanso de un partido amistoso que disputaron el martes en Antalya, sur de Turquía, las selecciones de Irán y Costa Rica.

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Según el sorteo realizado en Washington a comienzos de diciembre, Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupo en Estados Unidos (que organiza el torneo junto a México y Canadá).

La selección iraní jugaría contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

Semanas atrás el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, afirmó que la selección de su país no se desplazaría a Estados Unidos y surgieron informaciones sobre una supuesta negociación para trasladar los partidos del equipo de Oriente Medio a México.

"Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos", señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la delegación diplomática.

"Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México", añadió.

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La FIFA entonces indicó que está "en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación" del Mundial.

No obstante, la FIFA ha expresado recurrentemente que su objetivo principal es que el torneo se celebre conforme al calendario de partidos anunciado el pasado 6 de diciembre.

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