Artemis II: detalles de la misión que busca llevar astronautas a la órbita lunar y más lejos de lo que ningún ser humano ha llegado en el espacio

El lanzamiento de la misión Artemis II promete marcar un hito en la exploración espacial moderna.

Programado para despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, este miércoles a las 18:24 hora local, la misión confronta desafíos sin precedentes. Con cuatro astronautas en su tripulación, la expedición busca orbitar la Luna y llegar más lejos de lo que ningún ser humano haya llegado antes en el espacio.

Un elemento crucial de esta misión es la prueba de los sistemas de soporte vital y de control ambiental en la nave Orión antes de futuras misiones de alunizaje.

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Este viaje de diez días llevará a la tripulación a más de 965.600 kilómetros de la Tierra, una distancia que hará que pierdan comunicación con el control de misión, lo cual representa un riesgo significativo.

La misión tendrá cuatro astronautas: tres estadounidenses y uno canadiense. Entre ellos, el piloto Víctor Glover será el primer afroamericano en aproximarse a la Luna, mientras que Cristina Cobb se convertirá en la primera mujer en hacerlo y Jeremy Hansen, en el primer canadiense en aventurarse más allá de la órbita terrestre baja.

Este grupo ha pasado más de dos años entrenándose intensamente desde el anuncio de la misión en 2023.

Los cuatro astronautas que están por viajar alrededor de la Luna llegaron el viernes al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para los preparativos finales antes del viaje.

Comenzaron una cuarentena en Houston el mes pasado y la continuarán mientras esperan la luz verde para la misión lunar que se ha enfrentado a dificultades tecnológicas y retrasos.

"Vamos a la Luna", exclamó Wiseman, el comandante de la misión, a su llegada con la tripulación.

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El viaje, que está previsto que dure unos 10 días, llevará a los astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna, aunque no aterrizarán en su superficie.

La odisea marcará una serie de hitos. Es el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo. Además, será la primera vez que una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar.

También será el vuelo inaugural con tripulación del nuevo cohete lunar de la NASA, denominado SLS.

El enorme cohete está diseñado para permitir que Estados Unidos regrese de manera recurrente a la Luna en los próximos años. El objetivo a futuro es establecer una base permanente que sirva como plataforma para una exploración más profunda.

La misión Artemis II estaba inicialmente programada para despegar en febrero, pero varios contratiempos frustraron ese objetivo e incluso hicieron necesario devolver el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.

La NASA ha identificado posibles ventanas de lanzamiento todos los días del 1 al 6 de abril. Esta segunda fase del programa Artemis sigue a una misión de 2022, cuando una nave no tripulada sobrevoló la Luna.

La NASA planea transmitir en directo el histórico viaje con la esperanza de despertar entusiasmo por la exploración espacial, al igual que hizo el programa Apolo con sus emisiones en todo el mundo en la década de 1960 y principios de 1970.