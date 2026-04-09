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Jueves, 09 de abril de 2026
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Régimen venezolano

Régimen en Venezuela sin cambios: Larry Devoe, ficha clave de los hermanos Rodríguez, jura como nuevo fiscal general

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Los nombramientos siguen a una serie de cambios en cargos clave después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas de Estados Unidos en Caracas.

Los nombramientos siguen a una serie de cambios en cargos clave después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas de Estados Unidos en Caracas.

La Asamblea de Venezuela, en control del régimen de Delcy Rodríguez, designó este jueves a Larry Devoe, un funcionario afín al chavismo, como nuevo fiscal general durante una sesión en la que también aprobó una ley de minería favorable a la inversión extranjera.

El nombramiento le sigue a una serie de cambios en cargos clave después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas de Estados Unidos en Caracas.

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Devoe estuvo al frente del estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos del régimen, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en dicha materia.

"Se desprende que el ciudadano Larry Devoe reúne impecablemente con todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público", dijo la diputada chavista Carolina Carreño al proponer su designación.

Devoe ya había sido designado como fiscal encargado en reemplazo de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero.

"Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, este sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza", indicó Devoe luego de jurar en la Asamblea ilegitima.

A su vez, fue designada Eglée González Lobato como nueva defensora del pueblo en reemplazo de Alfredo Ruiz.

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González alcanzó la mayoría con un total de 275 votos a favor.

"Se designa a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Quisiera felicitar el nivel y la altura con la que se ha llevado este debate", dijo Jorge Rodríguez.

La nueva defensora es abogada de profesión con doctorado obtenido, además de una especialización en derecho administrativo.

Sancionado y cercano a los hermanos Rodríguez

Larry Devoe es un abogado que siempre ha hecho parte del amplio entramado del régimen venezolano. Sin embargo, desde diferentes sectores resaltan su especial cercanía con los hermanos Rodríguez, ahora a cargo de la dictadura tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Pero sobre el hombre que hoy juró en la Asamblea Nacional “defender los derechos humanos” ya pesan varios señalamientos. En 2019 fue incluido en la lista de sancionados por Canadá, junto a 43 altos cargos del régimen venezolano, señalados por el deterioro democrático, la represión y la persecución política. Las medidas incluyeron congelación de activos, prohibiciones financieras y restricciones comerciales.

Antes de llegar a la Fiscalía del régimen, Devoe fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y en febrero pasado sustituyó a Tarek William Saab.

Martha Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos, cofundadora y coordinadora general de la organización 'justicia, Encuentro Y Perdón', explicó en NTN24 que el rol de Devoe ha sido el de defender al régimen en audiencias que evalúan las grandes violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela.

"Su participación, hasta ahora, ha sido precisamente en defender y, en muchos casos, negar la comisión de crímenes contra los derechos humanos en el país", expuso Tineo sobre Devoe y planteó, en ese sentido, una preocupación ante el nuevo cargo que asume.

"Si en el pasado asumiste la representación del estado y la defensa y en tanto negaste la comisión de estos crímenes contra los derechos humanos y aseveraste que el sistema venezolano sí estaba operando correctamente a favor de la justicia", indicó Tineo refiriéndose a Davoe.
"¿Cómo ahora, desde la posición de fiscal del Ministerio Público, pudieras entonces sí reconocer esas graves violaciones y avanzar en las investigaciones y juzgamientos correspondientes?", cuestionó.

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