Trump revela que las Fuerzas Armadas construyeron un "complejo militar" debajo de su ambicioso proyecto de sala de baile en la Casa Blanca

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país construyeron un "complejo militar" debajo del nuevo proyecto del salón de baile en la Casa Blanca.

Ante los periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario norteamericano afirmó que: "los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, y eso está en obras, y nos está yendo muy bien, así que vamos adelantados al cronograma".

Y aseveró que en realidad el proyecto del salón de baile en la Casa Blanca es un "refugio" para todo lo que los militares han construido abajo.

"En realidad, el salón de baile sirve de refugio para todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones u otras cosas", puntualizó Trump.

En octubre de 2025, el líder republicano ordenó demoler con una excavadora toda la ala de la sede presidencial en Washington, una decisión que generó controversia en su momento.

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El polémico proyecto es la construcción de una sala de baile que se tiene previsto que pueda acoger a alrededor de 1.000 personas para los eventos y reuniones que se celebren en la Casa Blanca.

El proyecto, uno de los más ambiciosos emprendedores en este célebre lugar en más de un siglo, no ha dejado de crecer, dado que su presupuesto previsto, financiado mediante donaciones privadas, ha pasado de 200 a 400 millones de dólares.

Esto hace parte de la ambiciosa idea que tiene el líder republicano de dejar su huella en Estados Unidos antes de que se termine su segundo mandato presidencial.

Para ello ha mandado a cambiar el nombre de ciertos lugares emblemáticos para que el suyo sea agregado, tal y como pasó con el emblemático Kennedy Center, ahora renombrado "Trump-Kennedy Center". También tiene previsto construir un gran arco en Washington, inspirado en el Arco de Triunfo de París.