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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Israel

Netanyahu advierte que Israel está listo para "reanudar los ataques en cualquier momento" contra Irán

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
La declaración se da luego de que Donald Trump anunciara la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este miércoles que la tregua alcanzada entre Washington y Teherán no marcaba "el fin de la campaña contra Irán" y que Israel estaba "listo para reanudar los combates en cualquier momento".

"Aún tenemos objetivos que alcanzar, y los lograremos ya sea mediante un acuerdo o reanudando las hostilidades", afirmó Netanyahu en un discurso televisado.

El alto el fuego "no es el fin de la campaña, sino un paso en el camino que nos llevará al logro de todos nuestros objetivos", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

Esto bajo la condición de que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

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"Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas", expresó Trump.

"¡Este será un ALTO AL FUEGO de doble cara! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en el Medio Oriente", afirmó.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consuma. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución", añadió.

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