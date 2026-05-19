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Martes, 19 de mayo de 2026
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Foro Penal reportó al menos 13 excarcelaciones de presos políticos en Yare: "Permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad"

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Liberaciones de presos políticos en Venezuela - Captura de video
Liberaciones de presos políticos en Venezuela - Captura de video
Los prisioneros fueron liberados en la prisión de Yare, estado Miranda, donde fueron captados abandonando el sitio vistiendo un uniforme azul celeste.

Un grupo de al menos 13 presos políticos que el régimen chavista mantenía detenidos de manera arbitraria en Venezuela fueron excarcelados este martes 19 de mayo, según reportaron algunos periodistas mediante las redes sociales.

De acuerdo con los informes, los prisioneros fueron liberados en la prisión de Yare, estado Miranda, y habían sido encausados por el caso PDVSA.

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En videos compartidos mediante las redes sociales se observó el momento en el que el grupo de presos abandona el centro penitenciario, al tiempo que se escuchan los gritos de júbilo de las personas que esperaban a las afueras. “Bienvenidos a la libertad”, se escucha decir a una persona.

Reportes de medios locales indicaron que hasta el momento se desconocen las identidades de los ciudadanos liberados, así como las restricciones o medidas judiciales aplicadas en las boletas de excarcelación.

Alfredo Romero, director y presidente de la ONG Foro Penal, indicó en un breve mensaje en su cineteca de X que hasta el momento su corporación ha “verificado 13 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy desde Yare II”.

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“Las personas excarceladas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad”, puntualizó.

Foro Penal, organismo que defiende y promueve los DD. HH. en Venezuela, alerta que en el país hay hay un total de “457 presos políticos que el régimen mantiene arrestados de manera arbitraria.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG, dicha información se publica de manera regular y se envía a OEA y Human Rights para su verificación y certificación.

Desde que Delcy Rodríguez asumió las riendas de la dictadura después de la captura de Nicolás Maduro en enero anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos.

Además, promulgó una cuestionada ley de amnistía que, según ONGs, es incompleta y que al menos 400 presos políticos quedaban excluidos de ella.

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